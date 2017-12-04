بني سويف الجديدة تطرح 6 محال تجارية للمزاد الأسبوع القادم

محمود زكي قال المهندس أشرف فتحي عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة إن الجهاز يستعد لطرح 6 وحدات تجارية بالمزاد العلني الأسبوع المقبل بالمدينة وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التجارية المختلفة عقب نجاحه في بيع 15 وحدة…

محمود زكي

قال المهندس أشرف فتحي عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة إن الجهاز يستعد لطرح 6 وحدات تجارية بالمزاد العلني الأسبوع المقبل بالمدينة وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التجارية المختلفة عقب نجاحه في بيع 15 وحدة تجارية بأخر مزاد له.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من القرية الذكية بالمدينة والتي يتم بناؤها على مساحة 50 فدان مشيرًا إلى ان القرية يتم تنفيذها على ثلاث مراحل حيث تم إفتتاح المرحلة الأولى والتي تبلغ مساحتها حوالي 10 أفدنة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار رئيس جهاز المدينة إن تنفيذ مشروع القرية الذكية يساعد على إيجاد فرص عمل كبيرة للشباب بالإضافة إلى أنه يفتح فرص استثمارية حقيقة أمام رجال الأعمال.

وتابع أن الجهاز انتهى من تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية مثل مشروع سوق اليوم الواحد التجارى على مساحة تصل إلى 1600 متر مربع وبتكلفة تتجاوز المليون جنيه، إضافة إلى الإنتهاء تنفيذ موقف للسيارات الأجرة التى تعمل داخل المدينة.

وأضاف أنه جار تنفيذ الأعمال الخدمية لمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة والتى تحتوى على 5340 وحدة، وذلك بتكلفة قدرها 17 مليون جنيه، إضافة إلى أن المدينة انتهت بالفعل من تسليم 800 وحدة، إسكان اجتماعى أخرى على أن يتم تسليمهم إلى الحاجزين خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال جوابات التخصيص المعتمدة من بنك الإسكان والتعمير.

وأشار إلى أن ميزانية الجهاز خلال العام المالي الحالي 2017/2018 تبلغ 115 مليون جنيه مشيرًا إلى أن الميزانية منخفضة نتيجة عدم وجود مشروعات إسكان إجتماعي بالمدنية خلال العام المالي الحالي.

وتعتبر مدينة بنى سويف الجديدة، إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجيل الثانى، وتأسست طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 40 ألف فدان، ويتم تنفيذ حوالى 4080 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 16.599 ألف وحدة، وإجمالى استثمارات المدينة 1533 مليون جنيه.