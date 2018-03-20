بني سويف الجديدة تستعد لطرح التوسعات على المكاتب الاستشارية

محمود زكي قال المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح توسعات المدينة على المكاتب الاستشارية، لأنها التصميمات الهندسية الخاصة بها. وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من الرفع المساحي للأرض، وعمل الجسات الخاصة…

محمود زكي

قال المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح توسعات المدينة على المكاتب الاستشارية، لأنها التصميمات الهندسية الخاصة بها.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من الرفع المساحي للأرض، وعمل الجسات الخاصة بها، على أن يبدأ الجهاز في ترفيق الأرض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز انتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحات 160 ألف متر مربع، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة، وأن طرح طرق الأراضي يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن الجهاز استلم 5340 وحدة إسكان اجتماعي من جانب المقاولين، بتكلفة إنشائية تقارب مليار جنيه، ويقوم الجهاز بتسليم الوحدة للمواطنين الذين حصلوا على جوابات التخصيص من جانب بنك الإسكان والتعمير.

ولفت إلى أن الجهاز طرح 13 قطع أرض استثماري لإقامة العديد من الأنشطة المختلفة بالمدينة، بمساحة بين 300 متر مربع إلى 4000 متر مربع، وتتمثل تلك الأراضي في تنفيذ محطة وقود للسيارات، بالإضافة إلى إسكان طالبات والعديد من المشروعات الخدمية والإدارية بالمدينة، وأن تخصيص تلك الأراضي للمستثمرين سيكون لأعلى سعر للتقديم.

وأشار إلى أن هناك 6 محال تجارية بالمدينة تم تجهيزها للطرح بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة، حيث أرسل بيان بالمساحات والمناطق الخاصة بالطرح وفي انتظار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 1085 قطعة أرض إسكان اجتماعي، وطرح 2000 قطعة إسكان اجتماعي في قرعة تكميلية بالمدينة، وترفيق 2700 قطعة إسكان متميز للطرح على المواطنين.

وتابع أن ميزانية جهاز المدينة تبلغ 115 مليون جنيه أغلبها لقطاع أعمال المرافق والمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن الميزانية منخفضة بسبب عدم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي خلال تلك الفترة.