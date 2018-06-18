بني سويف الجديدة ترفق أراضي الإسكان الاجتماعي بقيمة 52 مليون جنيه

محمود زكي: قال المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إن الجهاز إنتهى من تنفيذ مشروع العام المالي الحالي 2017- 2018 طبقًا للجدول الزمني الموضوع له حيث حق نسبة نجاح تجاوزت 100%. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن ميزانية العام الحالي بلغت 115 مليون جنيه تم تنفيذ مشروعات خدمية بالمد

محمود زكي:

قال المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إن الجهاز إنتهى من تنفيذ مشروع العام المالي الحالي 2017- 2018 طبقًا للجدول الزمني الموضوع له حيث حق نسبة نجاح تجاوزت 100%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن ميزانية العام الحالي بلغت 115 مليون جنيه تم تنفيذ مشروعات خدمية بالمدينة وأعمال رفع كفاءة

وأوضح رئيس الجهاز أنه أسند عملية ترفيق منطقة الإسكان الإجتماعي 3 لصالح المقاولين العرب حيث تبلغ قيمة الترفيق حوالي 52 مليون جنيه ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال عام بحد أقصى.

وقال إن الجهاز يقوم حاليًا بترفيق 1000 قطعة إسكان اجتماعي بالمدينة وذلك ضمن القرعة التي أجريت على الأراضي بالمدينة خلال الفترة الماضية

ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز تسليم 500 قطعة إسكان اجتماعي للمواطنين الذين فازوا في القرعة التي أجريت مؤخرًا.

وأوضح رئيس الجهاز أن الجهاز يقوم أيضًا بترفيق 415 قطعة إسكان متميز بالمدينة ومن المتوقع بدء تسليم تلك القطع عقب عيد الفطر المبارك أيضًا وذلك للعملاء الذين فازوا خلال القرعة التي أجريت في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم إجراء مزاد بنظام حق الانتفاع لحديقة العامة والتي تقع في الحي السكني الثاني والتي تبلغ مساحاتها 16653 ألف متر مربع.

وأضاف عبد الرازق أن تم عمل مزاد علني بالمدينة الإسبوع الحالي حيث سجل أعلى سعر 300 ألف جنيه للسنة الواحدة مشيرًا إلى أن ذلك أقل من التقديرات التي توقعها الجهاز قبل المزاد.

وأضاف أن مدة حق الإنتفاع لتلك الحديقة تبلغ ثلاث سنوات مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى.

ولفت رئيس جهاز المدينة أنه يقوم بإعداد وحدات تجارية وإدارية بالمدنية وذلك لطرحها خلال الفترة القادمة.

وأشار أن الجهاز يستعد لطرح توسعات المدينة على المكاتب الاستشارية ولذلك لإنها التصميمات الهندسية الخاصة بها.

وأضاف رئيس الجهاز انه تم الانتهاء من الرفع المساحي للأرض وكذلك عمل الجسات الخاصة بها على ان يبدأ الجهاز في ترفيق الأرض خلال الفترة القادمة.

انتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحات 160 ألف متر مربع وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة حيث أن طرح طرق الأراضي يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن الجهاز قام باستلام 5340 وحدة إسكان إجتماعي من جانب المقاولين وذلك بتكلفة إنشائية تقارب المليار جنيه حيث يقوم الجهاز حاليًا بتسليم الوحدة للمواطنين الذين حصلوا على جوابات التخصيص من جانب بنك الإسكان والتعمير.