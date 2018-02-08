بني سويف الجديدة ترفع كفاءة الطرق بتكلفة 50 مليون جنيه

محمود زكي:قال المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه جار طرح مناقصتين لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية للمدينة، خلال الشهر الحالي.وأضاف - في تصريحاته لـ "المال" - أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 50 مليون جنيه، على أن تنتهي في خلال عام من تاريخ الإ

محمود زكي:

قال المهندس أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه جار طرح مناقصتين لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية للمدينة، خلال الشهر الحالي.

وأضاف – في تصريحاته لـ “المال” – أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 50 مليون جنيه، على أن تنتهي في خلال عام من تاريخ الإسناد، مشيرًا إلى أن الميزانية الموضوعة للجهاز تبلغ 115 مليون جنيه، تأتي جميعها لصالح تنفيذ مشروعات خدمية ورفع كفاءة الأحياء.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية، بإجمالي 160 ألف متر مربع، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة، مشيرا إلى أن طرح طرق الأراضي يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح أن الجهاز على وشك الانتهاء من المرحلة العاجلة من منطقة بني سويف التكنولوجية، والبالغ مساحتها 15 فدانا على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المنطقة بالكامل نهاية العام الحالي.

وأكد أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى تتجاوز 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة العاجلة التي يوشك الجهاز على الانتهاء منها، تتضمن تنفيذ 4 مبان لشركات مكونة من أرضي وأربعة طوابق، و4 مبان للتعهيد “كول سنتر” و مبنى الإبداع والتطوير ومبان للتدريب.

