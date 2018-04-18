بني سويف الجديدة تبدأ في رفع كفاءة عمارات الإسكان القومي

محمود زكيقال المهندس أشرف عبد الرازق رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أنه جار رفع كفاءة عمارات الإسكان القومي بالمدينة خلال الفترة الحالية والتي تشمل تنفيذ تطوير أعمال المساحات الخضراء وكذلك تجديد واجهات العمارات والطرق الواقعة بينها بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مرافق منطقة الإسكان الإجتماعي وكذ

محمود زكي

قال المهندس أشرف عبد الرازق رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أنه جار رفع كفاءة عمارات الإسكان القومي بالمدينة خلال الفترة الحالية والتي تشمل تنفيذ تطوير أعمال المساحات الخضراء وكذلك تجديد واجهات العمارات والطرق الواقعة بينها بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مرافق منطقة الإسكان الإجتماعي وكذلك أراضي الإسكان المتميز.

وأضاف في تصريحاته لــ”المال” أن تم تنفيذ 5600 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة وبدأنا بالفعل في تسليم الوحدات إلى المواطنين بموجب خطابات التخصيص من جانب بنك التعمير والإسكان حيث تم تسليم ما يقارب ألف وحدة سكنية للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يسير وفقًا للجدول التنفيذ الموضوع للعام المالي الحالي، إذ تبلغ الميزانية الخاصة بالجهاز خلال العام 2017/2018 حوالي 115 مليون جنيه أغلب يتم استغلالها بالمشروعات الخدمية ورفع كفاءة الأحياء بالمدينة

ولفت إلى أنه جار طرح مناقصتين لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية للمدينة ومن المتوقع أن يتم طرح تلك المناقصة خلال الشهر الحالي.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 50 مليون جنيه على أن تنتهي في خلال عام من تاريخ الإسناد مشيرًا إلى أن الميزانية الموضوعة للجهاز تبلغ حوالي 115 مليون جنيه تأتي جميعها لصالح تنفيذ مشروعات خدمية ورفع كفاءة الأحياء.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحات 160 ألف متر مربع وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة حيث أن طرح طرق الأراضي يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح أن الجهاز على وشك الإنتهاء من المرحلة العاجلة من منطقة بني سويف التكنولوجية والبالغ مساحتها حوالى 15 فدان على أن يتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المنطقة بالكامل نهاية العام الحالي.

وأكد أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى تتجاوز قيمة 300 مليون جنيه مشيرًا إلى أن المرحلة العاجلة التي اوشك الجهاز على الإنتهاء منها تتضمن تنفيذ عدد 4 مباني شركات مكونه من أرضي وأربعة طوابق وكذلك 4 مباني التعهيد “كول سنتر” وكذلك مبنى الإبداع والتطوير ومباني للتدريب