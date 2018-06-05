«بني سويف الجديدة» تبدأ تسليم أراضي إسكان إجتماعي عقب عيد الفطر

رئيس الجهاز: تكلفة ترفيق أراضي الإسكان الإجتماعي بلغت 52 مليون جنيه محمود زكي قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز يقوم حاليًا بترفيق 1000 قطعة إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك ضمن القرعة التي أجريت على الأراضي…

رئيس الجهاز: تكلفة ترفيق أراضي الإسكان الإجتماعي بلغت 52 مليون جنيه



محمود زكي

قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن الجهاز يقوم حاليًا بترفيق 1000 قطعة إسكان اجتماعي بالمدينة، وذلك ضمن القرعة التي أجريت على الأراضي بالمدينة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الجهاز أنه من المتوقع أن يبدأ الجهاز تسليم 500 قطعة إسكان اجتماعي للمواطنين الذين فازوا في القرعة التي أجريت مؤخرًا بالجهاز، وذلك بعد عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن تكلفة ترفيق الأراضي بلغ حوالي 52 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أن الجهاز يقوم أيضًا بترفيق 415 قطعة إسكان متميز بالمدينة، ومن المتوقع بدء تسليم تلك القطع عقب عيد الفطر المبارك أيضًا، وذلك للعملاء الذين فازوا خلال القرعة التي أجريت في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم إجراء مزاد بنظام حق الانتفاع لحديقة العامة، والتي تقع في الحي السكني الثاني والتي تبلغ مساحاتها 16653 ألف متر مربع.

وأضاف عبدالرازق أنه تم عمل مزاد علني بالمدينة الأسبوع الحالي، حيث سجل أعلى سعر 300 ألف جنيه للسنة الواحدة، مشيرًا إلى أن ذلك أقل من التقديرات التي توقعها الجهاز قبل المزاد.

وأضاف أن مدة حق الانتفاع لتلك الحديقة تبلغ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، مؤكدا أن الجهاز يقوم بإعداد وحدات تجارية وإدارية بالمدنية وذلك لطرحها خلال الفترة القادمة.

وأشار أن الجهاز يستعد لطرح توسعات المدينة على المكاتب الاستشارية ولذلك لإنها التصميمات الهندسية الخاصة بها.

وأضاف رئيس الجهاز انه تم الانتهاء من الرفع المساحي للأرض وكذلك عمل الجسات الخاصة بها على ان يبدأ الجهاز في ترفيق الأرض خلال الفترة القادمة.

انتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية باجمالي مساحات 160 ألف متر مربع وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة حيث أن طرح طرق الأراضي يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن الجهاز قام باستلام 5340 وحدة إسكان إجتماعي من جانب المقاولين وذلك بتكلفة إنشائية تقارب المليار جنيه حيث يقوم الجهاز حاليًا بتسليم الوحدة للمواطنين الذين حصلوا على جوابات التخصيص من جانب بنك الإسكان والتعمير.

ولفت إلى أن الجهاز طرح 13 قطع أرض استثماري لإقامة العديد من الأنشطة المختلفة بالمدينة وذلك بمساحة تتراوح بين 300 متر مربع إلى 4000 متر مربع حيث تتمثل تلك الأراضي في تنفيذ محطة وقود للسيارات بالإضافة إلى إسكان طالبات والعديد من المشروعات الخدمية والإدارية بالمدينة إذ أن تخصيص تلك الاراضي للمستثمرين سيكون لأعلى سعر للتقديم.