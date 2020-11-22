«بنية» لحلول الاتصالات تستهدف حجم أعمال بمليار دولار

تستهدف شركة «بنية» القابضة لحلول الاتصالات تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 700 مليون إلى مليار دولار

وقال الدكتور أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة، إن حجم أعمالها حاليا يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، موضحا أن أزمة «كورونا» أثبتت أهمية دور التكنولوجيا فى تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتسريع عملية التحول الرقمى للدولة.

وأكد لـ«المال» أن إستراتيجية «بنية» ترتكز على 3 محاور أولها استكمال خطة التوسع فى أسواق أفريقيا انطلاقا من مصر كمرجعية فى مشروعات التحول الرقمى وتطوير شبكة البنية التحتية التكنولوجية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية.

وأشار إلى أن شركته تعاقدت بداية العام الجارى على مد 16 ألف كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية فى الكونغو الديمقراطية للربط بين المدن والمحافظات باستثمارات 485مليون دولار.

تلقى طلبات من 8 أسواق لتصدير كابلات الألياف الضوئية

وأشار إلى أن المحور الثانى يتضمن تأسيس مصنع “بنية” لإنتاج كابلات الألياف الضوئية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة “كورينج” الأمريكية المتخصصة فى النشاط ذاته ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه خلال النصف الثانى من العام المقبل وتلقت الشركة طلبات تصدير من 8 أسواق أفريقية منها نيجيريا وجنوب أفريقيا ورواندا.

وذكر أن «بنية» بصدد تقديم خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة بواسطة أول منصة رقمية متكاملة فى أفريقيا تحت اسم «بنية رقمية» وتستهدف تقديم حلول سحابية متكاملة لمساعدة 500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة على التحول الرقمى خلال عامين دون تحملها أى مصروفات إدارية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع شركات «مايكروسوفت» و«ساب» ومشغلى شبكات المحمول الثلاث ( فودافون ) و( أورنج ) و( اتصالات ) من خلال خدمة المحافظ الإلكترونية.

ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تقوم على ضخ استثمارات مباشرة أو تأسيس شركات جديدة تابعة للقابضة على غرار شركة «بنية تيليكوم إيه أر سى» والتى أنشئت فى الكونغو بالشراكة مع مشغل المحمول الرئيسى هناك.

ومن المعروف أن «بنية» القابضة تضم تحت مظلتها كلا من «فايبر مصر للأنظمة»، و«فايبر مصر الهندسية»، ومصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية، و«بنية رقمية».

بناء أبراج اتصالات تشاركية فى أنجولا وأوغندا

وأعلن «مكى» أن «بنية» اتفقت على تنفيذ مشروعات جديدة فى كل من «أنجولا» و«أوغندا» إذ تخطط لتنفيذ أبراج اتصالات تشاركية “TOWER SHARING“ فى أنجولا، بينما ستعمل على بناء شبكة كابلات ألياف ضوئية فى أوغندا وتأسيس أبراج للمحمول أيضا، مشيرا إلى أن الشركة بصدد تحديد القيمة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة.

وكشف عن قيام شركته بتوريد وتركيب 250 ألف عداد ذكى للمرافق العامة ( الكهرباء – المياه – الغاز ) بالتعاون مع المصرية للاتصالات فى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الدور الذى تلعبه فى تنفيذ مشروعات بالحى الحكومى بالتعاون مع شركات محلية وعالمية.

وأكد أن شركته ستشارك فى دورة العام الحالى من معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى» كراع رسمى للفعاليات عبر جناحين أولهما تحت اسم «بنية» فى القاعة المخصصة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا، وثانيهما تحت اسم «فايبر مصر للأنظمة وفايبر مصر للحلول الهندسية» فى قاعة حلول النقل الذكى واللوجستيات وتعتزم استعراض الإنجازات التى حققتها خلال العام الماضى والكشف عن مستهدفات 2021.

وكشف عن مشاركته فى فعاليات مؤتمر (أسبوع مصر الافتراضى) الذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجارى وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمشاركة مجموعة من الوزراء المعنيين للحديث عن دور التحول الرقمى فى تنفيذ رؤية مصر 2020 ضمن جلسة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وتم الاتفاق على أن مصر هى مركز محورى للتوسع فى أفريقيا بالتعاون مع الشركات البريطانية والاستفادة من تجارب الأخيرة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بدول القارة السمراء.

على صعيد آخر، رأى أن اتجاه جهاز تنظيم الاتصالات نحو طرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير محطات أبراج المحمول يعد أمرا مهما ومنتظرا على حد تعبيره لتنظيم نموذج أبراج الاتصالات التشاركية وتنفيذ أكبر عدد منها بهدف رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

يشار إلى أن «تنظيم الاتصالات» أعلن فى أغسطس الماضى أن تلك الخطوة تأتى تماشيا مع إستراتيجية الدولة الرامية نحو التحول الرقمى خاصة فى ظل الزيادة المطردة لمعدلات استهلاك الإنترنت المحمول والبيانات ووصول عدد مستخدمى المحمول إلى حوالى 100 مليون مستخدم.