«بنية كابيتال» تتلقى طلبات توريد 20 ألف كيلو من الكابلات

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بنية كابيتال، اليوم، لإطلاق أول سوق رقمية لتمكين القطاعات الاقتصادية من التحول الرقمي تحت اسم بنية رقمية.

تلقّت شركة بنية للكابلات، التابعة لمجموعة بنية كابيتال القابضة لحلول الاتصالات، طلباتٍ من دول أفريقية خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين بشأن توريد 20 ألف كيلومتر من الكابلات.

قال أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال، إن بنية للكابلات تأسست بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 40 ألف كيلو سنويًّا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بنية كابيتال، اليوم، لإطلاق أول سوق رقمية لتمكين القطاعات الاقتصادية من التحول الرقمي تحت اسم بنية رقمية.

وأوضح مكي أن المجموعة القابضة ستتولى تمويل مشروعات التحول الرقمي في مصر، وتضم تحت مظلتها أكثر من شركة، منها فايبر مصر للأنظمة التي فازت مؤخرًا بمشروع ميكنة 4 جامعات مصرية.

يأتي إطلاق بنية رقمية بالشراكة التكنولوجية مع شركات ساب ومايكروسوفت وديل وسيسكو وهانيويل واتوس وبنك مصر كشريك تمويلية المشروع والخدمات، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع كل من فودافون وأورنج واتصالات والهيئة العربية للتصنيع والشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومع مؤسسة المنتور لدعم ريادة الأعمال.

محمود جمال وأحمد عوض وسيد بدر