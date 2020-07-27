اتصالات وتكنولوجيا

«بنية كابيتال» تتلقى طلبات توريد 20 ألف كيلو من الكابلات

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بنية كابيتال، اليوم، لإطلاق أول سوق رقمية لتمكين القطاعات الاقتصادية من التحول الرقمي تحت اسم بنية رقمية.
المال - خاص 8:47 م, الأثنين, 27 يوليو 20 8:47 م, الأثنين, 27 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقّت شركة بنية للكابلات، التابعة لمجموعة بنية كابيتال القابضة لحلول الاتصالات، طلباتٍ من دول أفريقية خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين بشأن توريد 20 ألف كيلومتر من الكابلات.

قال أحمد مكي، الرئيس  التنفيذي لشركة بنية كابيتال، إن بنية للكابلات تأسست بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 40 ألف كيلو سنويًّا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بنية كابيتال، اليوم، لإطلاق أول سوق رقمية لتمكين القطاعات الاقتصادية من التحول الرقمي تحت اسم بنية رقمية.

وأوضح مكي أن المجموعة القابضة ستتولى تمويل مشروعات التحول الرقمي في مصر، وتضم تحت مظلتها أكثر من شركة، منها فايبر مصر للأنظمة التي فازت مؤخرًا بمشروع ميكنة 4 جامعات مصرية.

يأتي إطلاق بنية رقمية بالشراكة التكنولوجية مع شركات ساب ومايكروسوفت وديل وسيسكو وهانيويل واتوس وبنك مصر كشريك تمويلية المشروع والخدمات، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع كل من فودافون وأورنج واتصالات والهيئة العربية للتصنيع والشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومع مؤسسة المنتور لدعم ريادة الأعمال.

محمود جمال وأحمد عوض وسيد بدر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

لما يقرب من عام.. «أورنچ مصر» تقتنص صدارة أسرع مشغلي الاتصالات

المال - خاص 9:01 م, الثلاثاء, 7 يوليو 20

عطل في خدمات شبكة أورنج بالقاهرة.. ومصدر بالشركة يوضح السبب

محمود جمال 2:44 م, الأثنين, 2 سبتمبر 19

أعلى 10 إعلانات مشاهدة فى رمضان على يوتيوب (جراف)

محمود جمال 6:24 م, الجمعة, 7 يونيو 19

إعلان اتصالات مصر يتصدر «يوتيوب» بـ 67.1 مليون مشاهدة

محمود جمال 6:20 م, الجمعة, 24 مايو 19

شركات المحمول تخسر 7.11 مليون عميل فى عام

محمود جمال 4:37 م, الثلاثاء, 30 أبريل 19

عن إلغاء رسم التنمية.. «المالية» لشركات المحمول: أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟

محمود جمال 10:58 م, الخميس, 18 أبريل 19