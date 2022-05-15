«بنية سيستمز»: 580 مليار دولار حجم أعمال قطاع مراكز البيانات عالميا بحلول 2030

قال المهندس أيمن البياع،الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بنية و رئيس مجلس إدارة شركة بنية للأنظمة إن حجم أعمال قطاع مراكز البيانات حول العالم خلال عام 2021 يقدر بحوالي 187 مليار دولار ومرشح أن يصل الرقم إلى 580 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل انعقاد قمة مراكز البيانات العملاقة في نسختها الرابعة والمقرر لها أن تنطلق الأحد المقبل ، مشيرا إلى أن حجم نمو الخدمات المصاحة للداتا سنترز تصل الى 13% .

وأضاف البياع أننا فخورين بتقديم خدمات لأكبر مركز بيانات في مصر وهو مركز بيانات الحكومة المصرية بالإضافة للعمل على أكبر مشروعات التحو ل الرقمي في قطاع الاعمال. وتوقع البياع نجاح النسخة الرابعة من مؤتمر هذا العام ليضاف إلى رصيد النجاحات التي حققها المؤتمر في دوراته السابقة خاصة وأن تجارب مشروعات التحول الرقمي في مصر باتت حقيقة واضحة للجميع.