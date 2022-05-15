«بنية سيستمز» تنتهي من ميكنة الوزارات في العاصمة الإدارية أواخر العام الجاري

قال أيمن البياع ، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بنية و رئيس مجلس إدارة شركة بنية للأنظمة، إن شركته بصدد الانتهاء من أعمال ميكنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل العاصمة الإدارية الجديدة أواخر العام الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة” MCS” لحلول تكنولوجيا المعلومات اليوم للكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة من قمة مراكز البيانات التي تنعقد خلال الفترة من 22 إلي 23 مايو الجاري بحضور ورعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وأوضح البياع أن مشاركة “بنية سيستمز” إحدي شركات مجموعة “بنية” كراعٍ للقمة هذا العام ينبع من إيمانها من أن القمة تعتبر رسالة قوية تؤكد أن مصر هي قاطرة التحول الرقمي من خلال مشروعات عملاقة يمكن إعادة تصديرها لسوق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط

وأكد أن الإطار التنظيمي لمراكز البيانات الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات يعد إجراء تحفيزيا للشركات الراغبة في الاستثمار بمصر .

علي صعيد آخر ، ألمح وسيم يوسف المدير الإقليمي لشركة “بالو التو نتوركس” لحلول أمن المعلومات في منطقة شمال وشرق وغرب أفريقيا إلي أن السوق العالمية تواجه حاليا أزمة في نقص العمالة المتخصصة في مجال أمن العالم ، منوها بأن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الضغط علي حلول أمن المعلومات للحفاظ علي أمن الشركات.

ولفت “يوسف” إلي أن شركته تعتزم طرح مجموعة من المبادرات خلال العام الجاري بالتعاون مع الحكومة المصرية لتأهيل وتدريب حديثي التخرج في مجال أمن المعلومات.