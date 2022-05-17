«بنية سيستمز» تتعاقد على تنفيذ المرحلة الثانية من ميكنة شركات قطاع الأعمال

تعكف شركة بنية سيستمز التابعة لمجموعة بنية لحلول الاتصالات على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميكنة شركات قطاع الأعمال العام.

قال أيمن البياع، رئيس مجلس إدارة شركة بنية سيستمز، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة بنية، إن شركته تعاقدت مؤخرا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى أسيوط والبحيرة لتطوير أعمالهما إلكترونيا، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت ميكنة 64 شركة تابعة للقابضة للسياحة والتأمين والصناعات التعدينية والصناعات المعدنية خلال 9 أشهر بالشراكة مع «ساب» و«مايكروسوفت ».

وأوضح البياع، فى تصريحات لـ«المال»، أن المجموعة تعمل على تقييم أثر التداعيات الاقتصادية والأمنية التى يشهدها العالم على خططها المستقبلية بهدف ضمان الحفاظ على استثماراتها ومكانتها محليا وأفريقيا، على أن يتم تحديد البدائل المناسبة للتعامل مع الموقف الراهن بناء على خطط عمل مدروسة.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن شركته نفذت أيضا خلال المرحلة الماضية عدة مشروعات أبرزها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تأمين القطاع المصرفى ضد المخاطر الأمنية مع البنك المركزى المصرى بالتعاون مع أكثر من 27 شركة عالمية فى مجال تأمين المعلومات، مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمى ساهمت فى توافر كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر.

فى سياق متصل، أكد أن نجاح تجربة التحول الرقمى فى مصر رغم التحديات يأتى من تنفيذ الحكومة مجموعة من المشروعات العملاقة على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن «بنية» كانت جزءا أساسيا من هذه المنظومة .

على صعيد آخر، كشف البياع عن اعتزام المجموعة الانتهاء من تأسيس ذراع استثمارية لها بالسوق السعودية قبل نهاية يونيو المقبل كأول خطوة للتوسع فى أسواق منطقة الخليج العربى، معتبرا أن المملكة سوق بكر من حيث الفرص الاستثمارية فى مجالات مراكز البيانات وحلول المدن الذكية وأمن المعلومات خاصة مع وجود رؤية لدى القيادة السياسية بها لإنشاء 13 مركز بيانات خلال المرحلة المقبلة وامتلاك المجموعة تجارب ناجحة فى القطاعات الثلاثة داخل السوق المصرية.

وحول مشروع تنفيذ شبكة البنية التحتية التكنولوجية بدولة الكونغو، لفت إلى أن المجموعة تنتظر حاليا الحصول على الرخصة من الجهات المعنية لبدء مزاولة النشاط خاصة أنها انتهت من تجهيز المقاولين الذين سيتولون أعمال التنفيذ، كما تخطط أيضا للتوسع فى دول جديدة بمنطقة أفريقيا وآسيا والخليج قبل نهاية 2022.

يشار إلى أن مجموعة بنية لحلول الاتصالات أعلنت فى أبريل 2021 عن توقيع اتفاقية المساهمين مع شركة البريد والاتصالات «SCPT» بجمهورية الكونغو الديمقراطية لتأسيس مشغل خدمات جديد يعكف على تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البلاد.

وبموجب هذه الاتفاقية يتم تدشين شركة «بنية للاتصالات- جمهورية الكونغو الديمقراطية» لبناء وتشغيل شبكة وطنية للألياف الضوئية (NFON) على مسافة تصل إلى 16 ألف كيلومتر للربط بين المدن الكونغولية، بالإضافة إلى التواصل مع الدول المجاورة.