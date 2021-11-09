«بنية» توقع مذكرة تفاهم مع Bond Communications للشراكة في تكنولوجيا المباني والمدن الذكية



أعلنت مجموعة “بنية” توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bond Communications FZ LLC بهدف تطوير المباني والمدن الذكية حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا.

تُعد Communications Bondشركة في تكامل الأنظمة ومقاول تقني يتمتع بخبرة فريدة في مجال التكامل الكهروميكانيكي وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمدن الذكية والمطارات وأنظمة السكك الحديد؛ وتوفر Communications Bond الخدمات الاستشارية، وتصميم المشروعات وإدارتها، إدارة البناء، التكليف وخدمات التدريب وعقود الصيانة السنوية.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، “إن هذا التعاون يأتي ضمن الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مجموعة “بنية” في مجالات التحول الرقمي وريادة الاعمال لدعم توجه الدولة نحو التطوير العمراني للمدن الجديدة لكيي تصبح مدن ذكية وتطوير المباني في تلك المدن السكنية والتجارية والترفيهية والمرافق من مطارات ووسائل نقل حديثة. نحن نستهدف التوسع إقليميًا من خلال عقد شراكات مع كيانات تتمتع بخبرات وكفاءات، مثل شركة Bond Communications التي تُعد من أكبر الشركات العاملة في مجال المدن الذكية وأنظمة الاتصالات وأنظمة الأمان، وتقدم خدماتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي بنجاح كبير، ونقدم أحدث الحلول التكنولوجية.”

من جانبه، أعرب نيكولاس موبايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Bond Communication عن سعادته بالشراكة مع مجموعة “بنية”، التي تسعى Bond Communication من خلالها إلى التوسع في تقديم حلول مبتكرة، بأعلى مستوى من الجودة في العديد من القطاعات، أبرزها المطارات وأنظمة السكك الحديد والفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق، المنشأة السكنية والتجارية متعددة الأغراض، ومراكز المؤتمرات والمعارض فضلا عن الملاعب الرياضية، والرعاية الصحية، إلى جانب المراكز المالية، والمصرفية ومواقف السيارات والمواصلات.

والجدير بالذكر، أن مجموعة ” بنية ” هي مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتقدم مجموعة ” بنية “، من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية تغطي سلسلة القيمة التكنولوجية، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة. وتتضمن هذه الباقة خدمات الاتصالات التقنية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، ومنصات البيانات والمعلومات الهائلة، وتصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية المتكاملة والحلول التقنية الاستباقية.