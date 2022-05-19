«بنية» توقع اتفاقية شراكة مع «R&M» لتوسيع أعمالها في مشروعات البنية التحتية

أبرمت مجموعة “بنية” الرائدة في مجالات البنية التحتية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، اتفاقية شراكة مع شركة “R&M” العالمية الرائدة في مجال الكابلات وحلول الاتصالات المتكاملة، بهدف فتح المجال أمام الجانبين للشراكة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتنوعة في مصر وأفريقيا.

وبموجب الشراكة، ستقوم مجموعة بنية بتوسيع الاعتماد على منتجات “R&M” ضمن حلول تطوير البنية التحتية التي تنفذها الشركة داخل عدة مشروعات بمصر وأفريقيا، مما سيعزز سياسة التنمية في المنطقة.

في هذا السياق، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية الشركة نحو تقديم أفضل الحلول في مجالات البنية التحتية بما يواكب التطورات العالمية، وبما يؤكد عزم المجموعة على تسخير قدراتها وخبراتها في دعم عمليات التحول الرقمي، وتسخير كل الآليات بما يحقق أفضل بيئة حياتية لشعوب المنطقة، تحت مظلة رقمية وتكنولوجية ذكية ودائمة التطور.

وأضاف مكي، قائلا: “الوفاء بالتزاماتنا داخل المشروعات التي نقوم بتنفيذها يتطلب الاعتماد على أفضل المنتجات والحلول، وهو ما يدفعنا دوما لتوسيع شراكتنا مع كبار المزودين العالميين لمنتجات الكابلات ومن ضمنهم شركة “R&M” العملاقة، لترسيخ صورتنا كلاعب رئيسي في ميدان التحول الرقمي في الأسواق الصاعدة، والشريك الموثوق به للحكومات والمؤسسات والشركات الدولية والإقليمية”.

من جانبه، أعرب محمد علام، مدير المبيعات الإقليمي لشركة “R&M” عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مؤكدا أنها تتمتع بأهمية كبيرة نظرا لكونها مع كيان كبير بحجم شركة بنية الرائدة في توفير الحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما تمتلكه من مشروعات ضخمة بالمنطقة، ونأمل أن تسهم تلك الشراكة في زيادة حجم أعمالنا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف علام، قائلا: “تعد الشراكات داخل الشرق الأوسط وأفريقيا أمراً بالغ الأهمية، نظرا لما تمثله تلك المنطقة من أهمية كبيرة بسبب نموها المتسارع الذي يتواكب مع رؤية إدارة الشركة”.

وأثنى د. سليمان الحديثي عضو مجلس إدارة مجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هذه الشراكة، قائلًا “يسعد المجلس أن يرى مثل هذه الشراكات والتعاون بين أعضائه، وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أهنئ كل من مجموعة بنية وشركة “R&M “على توقيع مذكرة الشراكة خلال النسخة الثانية عشرة من مؤتمر مجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دبي هذا العام. وأتمنى لكلا الشركتين مستقبلا زاخرا بالنجاح حيث أن نتائج هذه الشراكة ستنعكس بالإيجاب على كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مساعيهما للتحول الرقمي”.