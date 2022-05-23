«بنية» توقع اتفاقية تعاون مع«OneWeb» لتوفير خدمات الاتصالات منخفضة المدار

قامت مجموعة “بنية” العاملة في مجال توفير الحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع OneWeb العالمية لخدمات الاتصالات منخفضة المدار عبر الأقمار الصناعية.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر “كاب سات” في دبي، فإن مجموعة بنية ستعمل سويًا مع شركة OneWEB NEOM JV من أجل توزيع تلك الخدمات بالمنطقة، لتصبح بذلك مجموعة بنية هي أول شركة مصرية تقدم خدمات الاتصالات منخفضة المدار عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تدعم الاتفاقية البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف توفير خدمات اتصالات متكاملة عبر الأقمار الصناعية لشركاء وعملاء بنية.

‏‎و أعرب المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية” عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنها تكتسب أهمية خاصة كونها أول مشروع للمجموعة في مجال الأقمار الصناعية ويهدف إلى توفير خدمات الإنترنت للجميع، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة المحرومة من خدمات الاتصالات، مضيفا أنه بهذا الاتفاق تصبح مجموعة “بنية” هي أول شركة مصرية تتعاون باستخدام مفهوم الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، وأول شركة تتعاون مع شبكة OneWeb في الشرق الأوسط وأفريقيا.

و قال ليث حمد، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والتنظيمية ل OneWeb وعضو مجلس إدارة “OneWeb NEOM J نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة بنية لتوفير خدمات اتصالات بتكلفة مناسبة لأكبر عدد ممكن من الجمهور في المنطقة، خاصة للمناطق المحرومة من توافر إنترنت بسرعات عالية حتى الآن، ويمثل ذلك نقلة نوعية بتقديم خدمات الاتصال من خلال أحدث تقنيات الأقمار الصناعية OneWeb LEO التي تم تمكينها بواسطة OneWeb NEOM JV.”