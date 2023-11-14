«بنية» تنشئ أول مركز بيانات عملاق في منطقة تكنولوجيا المعادي باستثمارات 300 مليون دولار

كشف الدكتور ناجي انيس، نائب رئيس مجموعة بنية، عن تأسيس أول مركز بيانات عملاق في مصر hyper scale في المنطقة التكنولوجية بالمعادي بطاقة 45 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع شركة خزنة داتا سنترز الإماراتية، موضحًا أن هذه النوعية من مراكز البيانات جديدة على السوق المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري الذي نظمته شركة تريد فيرز انترناشيونال اليوم الثلاثاء للكشف عن تفاصيل الدورة 27 من معرض، ومؤتمر كايرو اي سي تي خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد انيس أن هذا المشروع سيمهد الطريق أمام انشاء أخري مماثلة خلال المرحلة المقبلة، منوها أن تكلفة المركز المرتقب ستصل إلى ٣٠٠ مليون دولار في التكلفة وسيستغرق إنشاؤه فترة تتراوح من ١٢ الى ١٨ شهرًا.

وقال إن المجموعة ستشارك هذا العام في معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي مع شريك جديد في مجال مراكز البيانات هو خزنة الإماراتية التي تستحوذ على ٩٠% من مراكز الخدمات في دولتها الإمارات.