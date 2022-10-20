«بنية» تستهدف جذب استثمارات بقيمة 150 مليون دولار خلال 18 شهرا

تستهدف مجموعة بنية جذب استثمارات بقيمة 150 مليون دولار خلال ال 18 شهرا المقبلة عبر دخول مستثمرين استراتيجيين في هيكل ملكيتها.

قال الدكتور أحمد مكي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية ، أن المجموعة تلقت خلال الفترة الماضية عروضا استثمارية من مؤسسات خليجية وعالمية عالمية ،وقررنا بناءا علي مناقشات في مجلس الإدارة إعطاء الأولوية لدخول مستثمر استراتيجي يقدم قيمة مضافة.

ولفت إلي أن المجموعة كانت تدرس اتجاهين الاول يتمثل فى التوسع في الأسواق الخارجية، أو دخول مستثمر استراتيجي في هيكل ملكيتها وهو ما حدث عبر الاتفاق مع شركة G42 الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات .

‏ وأكد أن الاتفاق مع «جي 42»يمنح الشركة قدرات مالية وتشغيلية أكبر في تنفيذ خططها للمستقبل خاصة وان الاتفاق تكاملي وداعم لأنشطة الشركة. حول صندوق دعم رواد الاعمال التابع للشركة .

نوه مكي الي ان الشركة مستمرة في خططها بهذا الاتجاه حيث أسست الشركة وحدة داخل مقرها الاداري الجديد ينفذ انشطة متعلقة بالذكاء الاصطناعي ، وانترنت الاشياء الي جانب العديد من التكنولوجيات المتطورة .‏

في سياق متصل ، كشف أن المجموعة تبحث القيد المزدوج لجزء من أسهمها في البورصة المصرية واحدي دول الخليج ، ولكنها مازالت تدرس التوقيت المناسب لذلك .

ولفت إلي أن بنية حققت معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية ، معتبرا أن دخول G42 سيدعم خطط المجموعة التوسعية في افريقيا .

وتابع بأن المجموعة تستهدف النمو انطلاقا من مصر تزامنا مع خطة الدولة نحو إنجاز رؤية مصر 2030 والتي تستند علي التكنولوجيا