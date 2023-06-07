«بنية» تتلقى عروضاً من 3 صناديق عربية وأفريقية للمساهمة فى هيكل ملكيتها

تلقت مجموعة بنية لحلول البنية التحتية الرقمية عروضًا من 3 صناديق استثمار للدخول كمستثمرين إستراتيجيين فى هيكل ملكيتها.

قال أحمد مكى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن صندوقًا عربيًا واثنين أخريين مهتمين بالاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بأفريقيا أبدوا رغبتهم للمساهمة فى رأسمال «بنية».

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولى الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي.

وقال «مكي» -فى تصريحات لـ«المال»- إن الصناديق الثلاثة لديها اهتمام قوى بضخ استثمارات فى السوق المصرية، وتفاوض «بنية» حاليا على الحصة المستهدفة والقيمة المتوقعة للتنفيذ بعد الانتهاء من تقييم المجموعة.

على صعيد آخر، كشف «مكي» عن اعتزام المجموعة طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال 2025 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا، كما تستهدف أيضًا التوسع فى أسواق جديدة بمنطقة الخليج العربي، بخلاف السعودية وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وألمح إلى أن شركته فى المراحل النهائية للحصول على ترخيص تقديم خدمات مراكز البيانات بالسوق المحلية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مبينًا أن المجموعة مهتمة بقوة فى الاستثمار بهذه الصناعة فائقة القدرة بهدف استقطاب الشركات العالمية.

ونوه «مكي» بأن «بنية» قامت بشراء قطعة أرض على مساحة 40 ألف متر فى منطقة تكنولوجيا المعادى لإنشاء مركز بيانات فائق القدرة، باستثمارات 250 مليون دولار، بالتعاون مع مجموعة خزنة داتا سنترز الإماراتية، وتم الانتهاء من وضع التصميمات الهندسية بالتنسيق مع استشارى المشروع.

وتابع أن «خزنة داتا سنترز» تمتلك خبرة تصل إلى 10 سنوات تقريبًا فى تقديم خدمات استضافة البيانات لصالح شركات عالمية داخل السوق الإماراتية، مشيرًا إلى أن الشركة ترى مصر بوابة للعبور إلى باقى أسواق القارة السمراء.

ولفت «مكي» إلى أن «بنية» بصدد بدء الأعمال الإنشائية لمركز الداتا سنتر المشا رإليه خلال الربع الأخير من 2023، ومن المقرر تخصيص «15 ميجا وات» من سعته التخزينية لصالح عملاء أجانب و«10 ميجا وات» الأخرى لشركات مصرية.

وقال إن المجموعة تسعى لاختصار مدة تنفيذ المشروع ليتراوح من 18 إلى 20 شهرًا، مقابل 24 شهرا، وهى المتوسط الطبيعى لبناء مراكز البيانات فائقة القدرة، مشيرًا إلى أنه سيوفر من 450 إلى 500 فرصة عمل كمرحلة أولى .

على صعيد آخر، لفت «مكي» إلى أن «بنية» تستهدف إنتاج 25 ألف كيلومتر كمرحلة أولى من كابلات الألياف الضوئية فى مصنعها المقرر افتتاحه قريبًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن ترتفع إلى 40 ألف كيلو، ومن المقرر توجيه %65 منها للسوق المصرية و%35 للتصدير لأفريقيا، منها الكونغو الديمقراطية.

يشار إلى أن «G42» الإماراتية انضمت إلى هيكل ملكية مجموعة «بنية» بموجب اتفاقية تم توقيعها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات خلال أكتوبر الماضى.