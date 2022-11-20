«بنية» تتقدم إلى «تنظيم الاتصالات» بطلب للحصول على رخصة إنشاء مراكز بيانات وتقديم خدمات الحوسبة

قال الدكتور ناجي أنيس ، نائب رئيس مجموعة بنية، أن شركته تقدمت إلي جهاز تنظيم الاتصالات للحصول على رخصة لإنشاء مراكز البيانات وتقديم .خدمات الحوسبة السحابية بالسوق المحلية .

وأوضح أنيس أن المجموعة تنتظر موافقة الجهاز علي طلب الرخصة والتي من المتوقع أن تكون مع بداية العام المقبل .

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو آي سي تي اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل الدورة 26 من المعرض خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري .

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد في أغسطس 2021 الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.

جدير بالذكر أن دورة 2022 من Cairo ICT تنطلق برعاية مجموعة “بنية” الرائدة في تقديم حلول وخدمات الاتصالات المتكاملة (الراعي الرسمي)، ومجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية (الشريك الاستراتيجي)، وشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “هواوي” (الشريك التكنولوجي)، وشركة دل تكنولوجيز (راعي اللقب)، والبنك التجاري الدولي CIB (راعي بلاتيني) وشركة سيسكو العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات (راعي بلاتيني)، وشركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا (راعي الحوسبة السحابية)، وفورتينت Fortinet العالمية المتخصصة في أجهزة أمن الشبكات (راعي ذهبي).