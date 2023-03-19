«بنية» تتعاون مع SAP لدعم عمليات التحول الرقمي في مصر والسعودية والإمارات

وقعت مجموعة «بنية» – مزوِّد الحلول الرقمية المتكاملة والبِنْيَة التَّحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- اتفاقية شراكة مع شركة SAP العالمية – المتخصصة في إنتاج البرمجيات لإدارة العمليات التجارية – لدعم عملية التحول الرقمي في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،

وبموجب الاتفاقية تصبح مجموعة بنية شريكا استراتيجيا وإقليميا لتقديم خدمات التحول الرقمي الذكي SAP Signavio في هذه الدول.



تم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي لمجموعة «بنية» بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، والمهندسة هدى منصور نائب الرئيس الأول والمدير العام للتحول الرقمي الذكي بجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة SAP.

بموجب تلك الاتفاقية، ستتمكن مجموعة «بنية» باعتبارها الشريك الاستراتيجي من تقديم خدمات التحول الرقمي الذكي SAP Signavioفي السوق المصرية عبر شركتها Benya Systems، وفي السوق السعودية عبر شركة ألفا بنية، وفي السوق الإماراتية من خلال تحالف بنية مع عدة شركاء استراتيجيين.

وتستهدف بنية توفير أحدث الحلول التكنولوجية من SAP Signavio للعملاء في العديد من القطاعات الهامة، أبرزها قطاعات الخدمات المصرفية والبترول والصحة وقطاع الصناعة، وذلك استنادًا على ما تتمتع به «بنية» من خبرات في السوق المصرية والعربية، وبما يتلائم مع خططها التوسعية في أسواق المنطقة.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»: «سعداء باستمرار التعاون مع شركة SAP العالمية، وتوسيع شراكتنا الممتدة التي نسعى من خلالها لتقديم خدمات وحلول متطورة لعملائنا،بعد النجاح في إنجاز مشروع التحول الرقمي للعديد من شركات قطاع الأعمال،والتي شملت أكثر من ثلاثين شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والصناعات الكيميائية بالإضافة الي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي».

وأضاف مكي قائلا: «نعتز باختيار SAP العالمية لمجموعة بنية لتقديم خدمات «SAP Signavio» في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس ثقةSAP في قدرات مجموعة بنية لتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز خطط المؤسسات نحو التحول الرقمي،ونأمل أن تسهم هذه الشراكة بشكل قوي في المشروعات الاستراتيجية التي تحفز وتدعم خطة التحول الرقمي التي تشهدها مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها قالت هدى منصور مدير عام التحول الرقمي الذكي في SAP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «سعداء بتوقيع اتفاقية مع مجموعة بنية باعتبارها شريكا لنا في تحويل عمليات الأعمال من أجل دعم جهود التحول الرقمي في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونثق من أن الدور القيادي والخبرة العالمية والنجاحات التي تتمتع بها المجموعة ستعود بفوائد كبيرة على عملائنا المشتركين».

وتستهدف خدمات «SAP»فهم وتحليل وتحسين العمليات التجارية، وإعطاء رؤى جديدة للوصول إلى نتائج استشارية فعالة تساهم في نمو المؤسسات وزيادة عائداتها، وتعزز شراكة مجموعة «بنية» مع«SAP»العالمية من زيادة مبيعات حلول «SAP» الجديدة في المنطقة، حيث تستفيد من الدور الذي تتمتع به مجموعة «بنية» في الأسواق التي تعمل بها وتوسع نطاق عملها في الفترة الأخيرة في المنطقة العربية وتحديداً في سوق المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.