«بنية» تتحوط من المخاطر بالتوسع في السعودية ودخول «G42» كشريك استراتيجي

تستهدف مجموعة «بنية» العاملة فى مجال الحلول والخدمات الرقمية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنفيذ حجم أعمال بنهاية العام الجارى بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل 3 مليارات جنيه فى 2021 بزيادة مليار جنيه.

كما تتسلح بنية بعدة إجراءات للتحوط من أى مخاطر اقتصادية محتملة فى 2023 منها التوسع فى السوق السعودية، بالإضافة إلى دخول شركة G42 الإماراتية لخدمات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية كشريك استراتيجى.

قال أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة، إن «بنية» بصدد التشغيل التجريبى لمصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع الأول من 2023 بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 25 ألف كيلو ترتفع تدريجيا إلى 40 ألف كيلو، على أن يتم توجيه %40 من إنتاج المصنع لاحتياجات السوق المصرية والذى يشهد – على حد وصفه توسع فى شبكة البنية التحتية التكنولوجية وتعد كابلات الألياف الضوئية ركيزة أساسية لها.

وثمن مكى الدعم الحكومى الذى تلقته المجموعة من الدولة والقطاع المصرفى بقيادة بنكى «الأهلي» و«مصر» خلال المرحلة الماضية فى تنفيذ مشروعاتها ودعم خططها التوسعية، لافتا إلى أن المجموعة تلقت طلبات تصدير جزء من إنتاج المصنع من دول أفريقية.

ورأى أن مصر أمامها فرصة استثمارية جيدة للدخول بقوة فى توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وبأحجام كبيرة لما تتميز به من مقومات طبيعية وجغرافية، منوها بقيام المجموعة بشراء قطع أرض مجاورة للمصنع على مساحة 20 ألف متر مربع للمرحلتين الثانية والثالثة لترتفع بذلك المساحة الإجمالية إلى 60 ألفا.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى كلمته خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير دعم الحكومة الكامل للقطاع الخاص الجاد، معتبرا أن بنية نموذجا واضحا من هذه الكيانات التى تسعى للمشاركة فى مشروعات التحول الرقمى محليا وأفريقيا من خلال تحالف سمارت أفريكا والسعى نحو تحويل أفريقيا إلى قارة ذكية سيتجاوز حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات بها خلال السنوات العشر المقبلة التريليون دولار.

وألمح إلى أن معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى يمثل العيد السنوى لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، موضحا أن المجموعة هى الراعى الرسمى للمعرض للعام الثالث على التوالى وتحرص دوما على استعراض حصاد أعمالها سنويا وخططها المستقبلية.

وأكد مكى أن العالم شهد خلال 2022 مجموعة من التحديات الاقتصادية واستطاعت المجموعة التعامل معها والاستمرار فى تنفيذ خططها التوسعية خاصة وأنها تتبع المعايير العالمية فى إدارة الشركات وفق أفضل الممارسات best practice، قائلا: استفادنا من دورس الأزمة المالية العالمية وجاهزون لخوض تحديات العام المقبل

وذكر المجموعة اتخذت مجموعة من التدابير للتحوط من زمات مستقبلية إنطلاقا من سعيها للحفاظ على وجودها ككيان وطنى يتخذ طابعا عالميا، على رأسها التوسع بقوة فى السوق السعودية بالشراكة مع مجموعة « الفنار » خاصة وأن المملكة – على حد تعبيره تعد سوق ضخم ومحورى شهد تطورا كبيرا فى مجال التحول الرقمى خلال السنوات الخمس الماضية وتسعى بنية للاستفادة من مقومات الاستثمار بها فى ظل العلاقات القوية بين البلدين.

وتابع : يتمثل الإجراء الثانى فى دخول G42 الإماراتية شريكا استراتيجيا فى زيادة رأسمال المجموعة بموجب اتفاقية تم توقيعها خلال فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات خلال أكتوبر الماضى ويتم حاليا إنهاء الإجراءات التنفيذية فى هذا الصدد، منوها أن صناديق استثمار عربية أبدت رغبتها فى المرحلة الماضية للدخول لمصر وكانت بنية من الأسماء المرشحة لذلك.

وأكد أن بنية تبحث حاليا عن شركاء استراتيجيين على دراية بالصناعة وليس مجرد مستثمرين، منوها بأن G42 تسعى من خلال شراكتها مع المجموعة للتوسع فى أسواق أفريقيا عبر بوابة مصر.

وقال إن ضم G42 للمجموعة يعد أولى مراحل الاكتتاب الخاص قبل تنفيذ عملية طرح جزء من أسهم بنية فى البورصة والتى قد تستغرق – على حد تقديره – فترة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا، كما يعتبر خطوة أيضا لإمكانية إتمام قيد مزدوج إلا أن اختيار توقيت ونسبة الأسهم المقرر طرحها مازال أمرا سابقا لآوانه ويخضع لموافقة مجلس إدارتها.

وذكر أن بنية تسجل نتائج أعمال إيجابية منذ عام 2018 تؤهلها لطرح جزء من أسهمها بالبورصة على رأسها تحقيق متوسط معدل نمو فى الإيرادات والأرباح بنسبة تصل إلى 35 % عاما تلو الآخر إلا أنه يوجد عناصر أخرى كثيرة.

وعن شكل التعاون بين المجموعة ووزارة التعليم العالى كضيف شرف للدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى، أكد مكى أن بنية تعمل مع وزارة التعليم العالى على تنفيذ مشروعات تأسيس بنية تحتية تكنولوجية داخل عدد من الجامعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، كاشفا عن إجراء المجموعة مباحثات دائمة مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لتنفيذ مشروعات مشتركة بأنماط تعاقدات مختلفة.

فى سياق متصل، نوه بنجاح الشركة فى تنفيذ أكبر مشروع تحول رقمى فى أفريقيا يضم 63 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خلال 9 شهور بالتعاون مع كيانات عالمية، موضحا أن المشروع شمل 4 كيانات قابضة وتوابعها هى القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للسياحة والقابضة للتأمين والقابضة للكيمياويات وحصلت بنية منذ 3 أشهر على جائزة من ساب العالمية كأفضل تطبيق لمثل هذه المشروعات.

على صعيد آخر، كشف مكى عن اختياره ممثلا عن القارة الأفريقية فى المجلس الاستشارى العالمى لشركة ديل تكنولوجيز العالمية بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن المجلس يهدف الى إجراء حوار متواصل بشأن دور التكنولوجيا فى كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية

وحول تقدم المجموعة بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للحصول على رخصة إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، علق قائلا : لدينا خبرة طويلة فى تدشين مراكز الداتا سنتر فى مصر والمنطقة ونسعى من خلال الرخصة إلى بناء وتمتلك وتشغيل مراكز البيانات بالتعاون مع شركاء عالميين خاصة بعد إصدار الجهاز إطارا تنظيميا فى هذا الشأن، لافتا إلى أن جزء من استثمارات المجموعة سيكون فى قيمة الرخصة نفسها وآخر فى بناء الداتا سنتر نفسها.

استهداف 4 مليارات جنيه حجم أعمال بنهاية العام الجارى

بدء التشغيل التجريبى لمصنع كابلات الألياف الضوئية خلال الربع الأول من 2023