«بنيان للتنمية» تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية 2022

تستهدف شركة «بنيان للتنمية والتجارة» التابعة لـ«كومباس كابيتال» ضخ استثمارات جديدة، بقيمة تتراوح من 500 إلى 600 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى.

قال طارق عبد الرحمن، الشريك التنفيذى بشركة «كومباس كابيتال للاستثمار المباشر» إن «بنيان» التابعة تعتزم استثمار 100 مليون دولار خلال عام من الآن، توجه لشراء مجموعة من المباني الإدارية واللوجيستية الجديدة، سواء داخل القاهرة الجديدة أو خارجها.

ولفت إلي أنه من المخطط أن تنفذ الشركة أولى صفقاتها قبل نهاية العام الحالى، بقيمة تتراوح من 500 إلى 600 مليون جنيه.

وأوضح «عبد الرحمن» فى حواره ببرنامج «CEO LEVEL» الذى يُذاع على قناة «ALMAL TV» كل يوم خميس تمام الساعة الثامنة مساءً أن «كومباس» لديها خطة لزيادة حجم أعمال «بنيان» بالفترة المقبلة، تمهيدًا لطرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية، موضحًا أن الاستثمارات الإجمالية التى ضختها الأولى فى تابعتها منذ الاستحواذ وحتى الوقت الحالى تتراوح من 1.8 إلي 2 مليار جنيه.

وأضاف أن إتمام عملية الطرح مرتبط بتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية، لافتًا إلي وجود بدائل أخرى لتخارج المساهمين حال فشل المخطط الأول، إما بالبيع لمستثمر آخر أو دمجها فى كيان يعمل بنفس المجال.

واعتبر «عبد الرحمن» أن «بنيان» هى صندوق استثمار عقاري فى صورة شركة مساهمة مصرية، وتمتلك حوالى 90 ألف متر، موضحًا أن طرحها فى البورصة سيخلق وعاءً ادخاريًا جيدًا للراغبين فى الاستثمار العقارى، وذلك عبر إتاحة سهم متداول ومتاح بيعه أو شراؤه فى أى وقت.

وقال إن صفقة الاستحواذ على «بنيان» تمت منذ سنوات، وتضمنت شراء %100 من أسهمها، وتتوزع ملكيتها حاليًا، بواقع %40 لمساهمى «كومباس» %60 لمستثمرين آخرين .

وكشف «عبد الرحمن» أن نموذج عمل «كومباس» فى الأساس قائم على ضخ استثمارات من مساهميها فى الكيان محل الاستحواذ، بنسب تتراوح من 20 إلى %40 والجزء المتبقى يكون من أطراف أخرى يتم جذبهم للشراكة. وتعمل «كومباس كابيتال» فى مجال الاستثمار المباشر، وأيضًا فى الاستشارات المالية لصفقات الاندماج والاستحواذ، وتمتلك حصص بشركات «بنيان للتنمية والتجارة»، و«العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا».