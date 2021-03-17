«بنى سويف» تعرض 4813 مترا على المطورين العقاريين

المساحة المذكورة يحيط بها 4 شوارع رئيسية، ومن ثم فإن الاستغلال الأمثل لها إقامة أبراج سكنية وإدارية

بدأت محافظة بنى سويف فى إجراءات طرح مساحة تصل إلى 4813 مترا على شركات التطوير العقارى، لاستغلالها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو بحق الانتفاع، وفقا لرغبة المستثمرين بحسب تصريحات لمصدرين مسئولين بالمحافظة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المساحة المذكورة يحيط بها 4 شوارع رئيسية، ومن ثم فإن الاستغلال الأمثل لها إقامة أبراج سكنية وإدارية، وفقا للتصميمات الموضوعة من اللجنة الفنية بالمحافظة.

ولفتت إلى أن سعر الانتفاع للمتر 1800 جنيه سنوياً، وحال الرغبة فى شرائه فإن قيمته وفقا للأراضى المجاورة وأسعار البيع فى المنطقة تبلغ 25 ألفا.

وذكرت أن قطعة الأرض تبعد عن طريق «بنى سويف- القاهرة» الزراعى 150 مترا ، ويطل عليها شارع بورسعيد الموازى لكل من خط السكة الحديد، وترعة الإبراهيمية، وكوبرى ميدان حارث، لافتة إلى اشترط ألا يزيد ارتفاع الأبراج عن 30 مترا.

وأوضحت أن التصميمات تشمل إقامة مول تجارى، وأكثر من هايبر ماركت، و3 طوابق إدارية، وباقى الأدوار سكنية، مؤكدة أن كافة المرافق قريبة من قطعة الأرض، ولا توجد أى نزاعات عليها سواء من الأفراد أو الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن طرح الأراضى يستهدف حمايتها من التعدى لاسيما وأنها تقع فى منطقة سكنية حيوية، فضلا عن فتح فرص للاستثمار وجذب أكبر عدد من شركات التطوير العقارى للعمل فى المحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، منذ أيام، أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهاز وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية، لطرح 12 قطعة أرض (لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) فى 9 محافظات، كمرحلة تمهيدية وفى حال نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.

وخلال العام الماضى قام المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة لبنى سويف، وأكد أن الهيئة لديها إرادة حقيقة و توجه جاد لحل كافة التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى مختلف المحافظات، والتعامل المباشر مع كافة التحديات والمشكلات التى يواجهها المستثمرون وتهيئة مناخ جاذب لاستقطاب وضخ المزيد من الاستثمارات.