عقـــارات

«بنى سويف» تعرض 4813 مترا على المطورين العقاريين

المساحة المذكورة يحيط بها 4 شوارع رئيسية، ومن ثم فإن الاستغلال الأمثل لها إقامة أبراج سكنية وإدارية
مدحت إسماعيل 10:33 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 10:33 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت محافظة بنى سويف فى إجراءات طرح مساحة تصل إلى 4813 مترا على شركات التطوير العقارى، لاستغلالها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو بحق الانتفاع، وفقا لرغبة المستثمرين بحسب تصريحات لمصدرين مسئولين بالمحافظة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المساحة المذكورة يحيط بها 4 شوارع رئيسية، ومن ثم فإن الاستغلال الأمثل لها إقامة أبراج سكنية وإدارية، وفقا للتصميمات الموضوعة من اللجنة الفنية بالمحافظة.

ولفتت إلى أن سعر الانتفاع للمتر 1800 جنيه سنوياً، وحال الرغبة فى شرائه فإن قيمته وفقا للأراضى المجاورة وأسعار البيع فى المنطقة تبلغ 25 ألفا.

وذكرت أن قطعة الأرض تبعد عن طريق «بنى سويف- القاهرة» الزراعى 150 مترا ، ويطل عليها شارع بورسعيد الموازى لكل من خط السكة الحديد، وترعة الإبراهيمية، وكوبرى ميدان حارث، لافتة إلى اشترط ألا يزيد ارتفاع الأبراج عن 30 مترا.

اقرأ أيضا  جامعة مصر للعلوم تسدد قيمة أرض فرعها بمدينة طيبة الجديدة

وأوضحت أن التصميمات تشمل إقامة مول تجارى، وأكثر من هايبر ماركت، و3 طوابق إدارية، وباقى الأدوار سكنية، مؤكدة أن كافة المرافق قريبة من قطعة الأرض، ولا توجد أى نزاعات عليها سواء من الأفراد أو الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن طرح الأراضى يستهدف حمايتها من التعدى لاسيما وأنها تقع فى منطقة سكنية حيوية، فضلا عن فتح فرص للاستثمار وجذب أكبر عدد من شركات التطوير العقارى للعمل فى المحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

اقرأ أيضا  مسئولو الإسكان يتفقدون محطة المعالجة الميكانيكية بمدينة السادات بتكلفة 223 مليون جنيه

وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، منذ أيام، أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهاز وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية، لطرح 12 قطعة أرض (لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) فى 9 محافظات، كمرحلة تمهيدية وفى حال نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.

وخلال العام الماضى قام المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة لبنى سويف، وأكد أن الهيئة لديها إرادة حقيقة و توجه جاد لحل كافة التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى مختلف المحافظات، والتعامل المباشر مع كافة التحديات والمشكلات التى يواجهها المستثمرون وتهيئة مناخ جاذب لاستقطاب وضخ المزيد من الاستثمارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

«15 مايو» يرصد مليار جنيه لصالح المرافق واستكمال مشروعات الإسكان

محمود زكي 6:57 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

300 مليون جنيه انخفاضاً فى ميزانية دمياط الجديدة2021-2022

محمود زكي 6:53 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

أخميم الجديدة ترفع خطتها بنسبة 55 % .. وترفيق 400 فدان بالمدينة

محمود زكي 6:48 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

سوهاج الجديدة تطلب 500 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات داخل المدينة

محمود زكي 6:42 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

2.3 مليار جنيه تكلفة البينة التحتية ومشروعات«الإسكان» فى القاهرة الجديدة

محمود زكي 6:41 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

2.5 مليار جنيه ضخ متوقع بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية

محمود زكي 6:28 ص, الأربعاء, 17 مارس 21