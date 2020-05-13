«بنى سويف» تطرح إقامة منطقة لوجستية على القطاع الخاص بعد العيد

قال مصدر مسئول ببنى سويف، إن المحافظة ستبدأ فى الإجراءات الفعلية بعد عيد الفطر المبارك، لإقامة منطقة لوجستية على مساحة 40 فدانا، بالقرب من المنطقة الصناعية بياض العرب التابعة لها.

مصدر: 80 % مبان ومخازن و20 % ساحات تداول

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن من أبرز اشتراطات المشروع، إقامة المنطقة بنظام الإيجار مقابل 15 ألف جنيه سنويا للفدان، وتولى الشركة الفائزة عمل جميع المرافق الخدمية، واستغلال %80 من المساحة الإجمالية كمخازن وصوامع، وغيرها من الأعمال اللوجستية، و%20 ساحات تداول.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت خلال الأيام الماضية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية؛ بما فى ذلك القمح فى سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه.

وقال وزير التموين على المصيلحي، إن هذه المخازن يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهر، مقارنة بالمستويات الحالية التى تغطى أربعة إلى ستة أشهر.

ومن المستهدف ايضا إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جار تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جار العمل حاليا على تنفيذ 11 منطقة منها.

وأوضح مسئول بنى سويف، أن لجنة مشكلة من المحافظة ووزارة التموين وضعت جميع الاشتراطات اللازمة، وتمت مراجعتها وإنهاء جميع التراخيص، ليتم البدء مباشرة من جانب الكيان الفائز بالمشروع، موضحا تخفيض سعر أراضى المشروع ليكون دافعا لإقبال مستمرى القطاع الخاص.

وتابع قائلا: «على سبيل المثال أراضى هيئة المجتمعات العمرانية المجاورة للمنطقة يصل فيها سعر المتر الواحد نحو 700 جنيه، لكن فى المشروع تم خفض سعر المتر 50% عن أراضى وزارة الإسكان».

ولفت إلى أنه تم مناقشة المشروع مع أكثر من شركة قطاع خاص محلية وخارجية، خلال العام الماضي، إلا أن هذه المباحثات لم تسفر عن اتفاقيات رسمية قابلة للتنفيذ، لكن تم الاستفادة منها فى وضع اشتراطات تكون محفزة عن الطرح الرسمي.

وأوضح أن هناك عددا من المزايا التى تتوافر فى المنطقة، أولها قربها من كوبرى النيل الواصل بين شرق وغرب مدينة بنى سويف، وقربها أيضا من طريق الكريمات، ووقوعها بين منطقتى بياض العرب الصناعية، والصناعات الخفيفة والمتوسطة ومنطقة الصناعات الثقيلة.

وساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة فى الناتج المحلى الإجمالي، بنسبة %13.5 عام 2018/2019، مقارنة بـ %12.9 عام 2013/2014، كما زادت الاستثمارات فى القطاع نفسه إلى %283.1 لتصل إلى 31.8 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 2013/2014، علما بأنه يوجد 669 منفذا تابعا للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية.