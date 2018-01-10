بنى سويف الجديدة تنهى ترفيق 160 ألف متر صناعية

محمود زكى قال المهندس أشرف فتحى عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن الجهاز انتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية بإجمالى مساحات 160 ألف متر مربع، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة، إذ إن طرح طرق الأراضى يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية. وأضاف «عبدالرحمن» فى تصريحا

محمود زكى

قال المهندس أشرف فتحى عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن الجهاز انتهى من ترفيق 20 قطعة أرض صناعية بإجمالى مساحات 160 ألف متر مربع، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المتوسطة، إذ إن طرح طرق الأراضى يتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأضاف «عبدالرحمن» فى تصريحاته لـ«المال» أن الجهاز قام بتسلم 5340 وحدة إسكان اجتماعى من جانب المقاولين، وذلك بتكلفة إنشائية تقارب المليار جنيه، إذ يقوم الجهاز حاليًا بتسليم الوحدة للمواطنين الذين حصلوا على جوابات التخصيص من جانب بنك الإسكان والتعمير.

ولفت إلى أن الجهاز طرح 13 قطعة أرض استثمارية لإقامة العديد من الأنشطة المختلفة بالمدينة، وذلك بمساحة تتراوح بين 300 و 4000 متر مربع، إذ تتمثل تلك الأراضى فى تنفيذ محطة وقود للسيارات، بالإضافة إلى إسكان طالبات، والعديد من المشروعات الخدمية والإدارية بالمدينة، إذ إن تخصيص تلك الأراضى للمستثمرين سيكون لأعلى سعر للتقديم.

وأشار رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إلى أن هناك 6 محال تجارية بالمدينة تم تجهيزها للطرح بالمزاد العلنى خلال الفترة المقبلة، إذ أرسل الجهاز بيان بالمساحات والمناطق الخاصة بالطرح، وفى انتظار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 1085 قطعة أرض إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى طرح 2000 قطعة إسكان اجتماعى فى قرعة تكميلية بالمدينة، بالإضافة إلى ترفيق 2700 قطعة إسكان متميز للطرح على المواطنين أيضًا.

وتابع أن ميزانية جهاز المدينة تبلغ حوالى 115 مليون جنيه أغلبها لقطاع أعمال المرافق والمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن الميزانية منخفضة بسبب عدم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى خلال تلك الفترة.

وأوضح عبدالرحمن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للقرية التكنولوجيا بالمدينة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويبلغ مساحة المرحلة الأولى من القرية حوالى 10 أفدنة، إذ إن المرحلة يتم بناؤها على ثلاث مراحل، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بالكامل حوالى 50 فدانًا.

وأكد أن تنفيذ القرية التكنولوجية بالمدينة يسهم فى زيادة الأعداد بصورة كبيرة، وذلك مع توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وهو ما يؤدى إلى دخول عدد كبير المواطنين إلى المدينة.