بنى سويف الجديدة تستهدف زيادة ميزانيتها 65 مليون جنيه

قال المهندس عاطف زكريا رئيس جهاز وتنمية مدينة بنى سويف الجديدة، إن الجهاز طلب زيادة فى الموازنة الجديدة للمدينة 2017- 2018 بقيمة 65 مليون جنيه، حيث طلب الجهاز من هيئة المجتمعات العمرانية مبلغ 180 مليون جنيه موازنة للعام المالى الجديد.

يذكر أن موازنة العام المالى الماضى للجهاز كانت 115 مليون جنيه مقابل المبلغ المذكور.

وأضاف فى تصريحاته لـ”المال” أن الميزانية الجديدة تشمل تنفيذ مشروعات خدمية بالمدينة، إلى جانب استكمال عدد من المشروعات الممتدة من العام المالى الماضى.

وأشار زكريا إلى أنه يستعد لطرح مدرسة تعليم أساسى ومستشفى عام بالمدنية خلال الفترة المقبلة، وبناء 400 وحدة إسكان اجتماعى، بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه.

وتابع أن الجهاز ينفذ حاليًا عددا من المشروعات الخدمية مثل مشروع سوق اليوم الواحد التجارى على مساحة تصل إلى 1600 متر مربع وبتكلفة تتجاوز المليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ موقف للسيارات الأجرة التى تعمل داخل المدينة.

وأضاف زكريا أنه جار تنفيذ الأعمال الخدمية لمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة والتى تحتوى على 5340 وحدة، وذلك بتكلفة قدرها 17 مليون جنيه، إضافة إلى أن المدينة انتهت بالفعل من تسليم 500 وحدة، إسكان اجتماعى أخرى على أن يتم تسليمهم إلى الحاجزين خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال جوابات التخصيص المعتمدة من بنك الإسكان والتعمير.

ولفت إلى أنه تم بيع 15 وحدة تجارية وإدارية، ضمن آخر مزاد قام به الجهاز بالمدينة، مشيرا إلى أن تلك الوحدات موزعة على عدد من مناطق المدينة، لافتا إلى أن مساحات المحال المبيعة بالمزاد تتراوح بين 30 و55 مترا مربعا والمقرات الإدارية بمساحات تبدأ من 150 إلى 195 مترا.

وكان الجهاز قد انتهى من ترفيق 1700 قطعة أرضى ما بين إسكان اجتماعى وأراض متميزة حيث تم إرسال بيان بها للهيئة للاستعداد لطرحها فى الفترة المقبلة.

وتعتبر مدينة بنى سويف الجديدة، إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجيل الثانى، وتأسست طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 40 ألف فدان، ويتم تنفيذ 4080 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، ويبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة 16.599 ألف وحدة، وإجمالى استثمارات المدينة 1533 مليون جنيه.