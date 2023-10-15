بنوك وشركات أمريكية تهب لجمع تبرعات مالية لصالح إسرائيل

مع بداية موسم إعلان الشركات الأمريكية الكبرى عن الأرباح أشار المسؤولون التنفيذيون إلى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وأطلقت بعض الشركات حملات لجمع الأموال، وفقا لوكالة رويترز.

وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان تشيس عقب الإعلان عن الأرباح وقبل التطرق إلى النتائج بالتفصيل “أود فقط أن أعبر عن مدى الحزن العميق الذي نشعر به جميعا إزاء الهجمات الأخيرة على إسرائيل… … والكراهية ليس لهما مكان في عالمنا المتحضر”.

وحذر من أن الحرب في أوكرانيا والهجمات على إسرائيل يمكن أن يكون لها “تأثيرات طويلة المدى على أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقات الجيوسياسية”.

تعبئة جهود لجمع التبرعات

وسريعا تمت تعبئة جهود لجمع التبرعات. وساهم مليارديرات وأعضاء من الجالية اليهودية الأمريكية والكندية بملايين الدولارات والمعدات والملابس العسكرية والمواد الغذائية ومستلزمات الأُسر.

وقالت مجموعة يو.بي.إس في مذكرة يوم الخميس للموظفين إنها ستقدم تبرعات بقيمة خمسة ملايين دولار مماثلة لتبرعات من الموظفين والعملاء وستعمل على توسيع شبكة شركائها للمساعدة في إعادة توطين العائلات النازحة.

كما أعلنت مجموعة جيفريز يوم الجمعة أنها جمعت 13 مليون دولار من العملاء والشركاء والموظفين للجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات الإنسانية. وشملت المساهمات مليوني دولار من مايكل بلومبرج رئيس بلدية نيويورك سابقا والمؤسس المشارك لشركة بلومبرج إل.بي.

وتعهدت مجموعة جولدمان ساكس كذلك بمساعدة تبلغ مليوني دولار وقالت إنها ستقدم مبلغا مماثلا لما يتبرع به الموظفون.

وقالت شركة دلتا إيرلاينز التي أوقفت الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى نهاية الشهر إنها ستتبرع بمليون دولار للصليب الأحمر الأمريكي.

وأشارت جين فريزر الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب أمس الجمعة إلى إسرائيل في كلمتها الافتتاحية لإعلان أرباح البنك.

وقالت “نحن بنك مهم في البلاد، وفقد الكثيرون من موظفينا أصدقاء وأحباء… يتم استدعاء آخرين للخدمة. وعلى الرغم من كل ما يمرون به يبقون مصرفنا يعمل في البلاد. وإنني بصراحة ممتنة لالتزامهم”.

وعلى نطاق أوسع قالت فريزر “من المؤلم جدا أن نرى هذا الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء مع تطور الأزمة”.

كما تطرق لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك إلى إسرائيل في مؤتمر إعلان أرباح الشركة.