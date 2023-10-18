بنوك مصرية:250 دولار الحد الأقصى للتعامل بـ "الكريدت كارد"

حددت بنوك عاملة في السوق المصرية، الحد الأقصى لعملاء حاملي بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر عند 250 دولار شهريا، للمشتريات و/أو السحب النقدي معًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، في حالة عدم تقديم مستندات دالة على السفر.

الحدود القصوى لبطاقات الائتمان

وقالت بعض البنوك عبر مواقعها الإلكترونية إن العملاء حاملي بطاقات الائتمان الحاليين والجدد داخل مصر وكذلك المتواجدين خارجها لغير أغراض التعليم أو العلاج والذين لم يتقدموا بالمستندات التي تدل على سفرهم يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.