بنوك مصرية توافق على تخفيض أسعار الفائدة لبالم هيلز

رجب عزالدينقالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها حصلت على موافقة مجموعة من البنوك المقرضة لتخفيض أسعار الفائدة المطبقة على معظم محفظة القروض.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، "أنهينا المفاوضات بنجاح مع مجموعة من البنوك المقرضة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة على الجزء الأكبر من محفظة القر

رجب عزالدين

قالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها حصلت على موافقة مجموعة من البنوك المقرضة لتخفيض أسعار الفائدة المطبقة على معظم محفظة القروض.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، “أنهينا المفاوضات بنجاح مع مجموعة من البنوك المقرضة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة على الجزء الأكبر من محفظة القروض القائمة ومن المقرر تخفيض الفائدة على التمويل المشترك متوسط الأجل بمبلغ 2.4 مليار جنيه من 3.25% فوق سعر الإقراض بالبنك إلى 1.75% فوق سعر الإقراض”.

وتابع البيان: ” كما سيتم تخفيض سعر الفائدة على التمويل المشترك متوسط الأجل بمبلغ 750 مليون جنيه من 2.9% فوق سعر الإقراض بالبنك المركزي إلى 1.9% فوق سعر الإقراض”.

ومن المتوقع أن يساهم التخفيض فى أسعار الفائدة فى توفير 100 مليون جنيه من تكاليف التمويل القائمة على الشركة خلال مدة تلك القروض، وفقا للبيان.