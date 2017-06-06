بنوك مصرية تخفض أسعار شراء الريال القطري تحسبًا للمخاطر

خفضت بنوك محلية كبرى، من بينها “الأهلى”، و”القاهرة”، أسعار شراء الريال القطري، اليوم الثلاثاء، تحسبًا للمخاطر التى تواجهها عملة الدولة الخليجية، فى ضوء قرار المقاطعة الذي اتخذته 6 بنوك عربية ضد قطر.

وقلص البنك الأهلي المصري سعر شراء العملة القطرية، نحو 17 قرشًا لتصل إلى مستوى 4.73 جنيه، مقارنة بـ 4.90 جنيه الإثنين، بينما بقي على مستو مرتفع للبيع عند 4.96 جنيه.

وتراجع سعر شراء العملة القطرية ببنك القاهرة عقب إعادة التداول عليها، اليوم، بـ 36 قرشًا دفعة مسجلة 4.54 جنيه، للشراء بينما أستقرت عند 4.96 جنيها للبيع

وهبط الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، في السوقين الفورية والآجلة.

وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية، وهو أدنى مستو منذ يونيو 2016، وفقا لبيانات تومسون رويترز.

يربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة بشأن هذا المستوى.

وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق عام للدولار مقابل الريال، منخفضة 275 نقطة، مقارنة مع إغلاق الإثنين البالغ 250 نقطة، ومستويات عند 180 نقطة أساس، قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية.

وأرجع مسؤول بمصرف قطر المركزي انخفاض الريال القطري، مقابل الدولار إلى المضاربة، وقال لوكالة رويترز، إن قطر لديها احتياطيات نقد أجنبي ضخمة يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها.