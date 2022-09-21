بنوك مركزية خليجية ترفع سعر الفائدة

أعلنت بنوك مركزية خليجية مساء الأربعاء، رفع سعر الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، بحسب ما نقل موقع قناة العربية.

ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% للمرة الثالثة على التوالي لتتراوح أسعار الفائدة الحالية بين 3 إلى 3.25%.

الكويت ترفع سعر الفائدة اعتبارا من الخميس

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3% اعتبارا من من يوم غد الخميس واجراء تعديل بنسب متفاوتة في اسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع اجال هيكل سعر الفائدة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء الـ(ريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وادوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.

وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

البحرين: رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4%



قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4% تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4.75% وفائدة الإقراض إلى 5.25%.

قطر: رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس

فيما أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء، أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه رفع فائدة الإقراض إلى 4.5% وفائدة الإيداع إلى 3.75% وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.0%.