بنوك تقرر وأخرى تنتظر.. تعرف على حركة أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية

شهدت الأسواق خلال الأسبوع الحالى حالة من الترقب لما ستسفر عنه قرارات المصارف بشأن أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة لديها، وذلك بعد قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس فى 19 مايو الماضى.

وبادرت البنوك الحكومية الأهلى المصرى ومصر بالإعلان عن استمرار طرح شهادة %18 ذات العائد الثابت، كما أكدت ثبات أسعار الفائدة لباقى الشهادات الأخرى لديها.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، فى تصريح خاص لـ«المال» إن شهادات مصرفه مستمرة، ولا تغيير على ذات عائد الـ%18.

وأشار إلى أن شهادة ذات العائد الثابت %18 سنويًا تلقى اهتمامًا كبيرًا من المودعين، مؤكدًا أنه لا تعديل على «البلاتينية».

وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشهادات ذات العائد الثابت %18 كما هى، ولا زيادة فى أسعار الفائدة عليها.

وطرح بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادة ادخار ذات عائد ثابت %18 سنويًا، يصرف عائدها شهريًا فى 21 مارس الماضى فور إعلان «المركزى» برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فى اجتماع استثنائي.

وفى الوقت الذى كشفت فيه بعض البنوك عن زيادة أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت أو طرح شهادات جديدة بعائد أكبر من الشهادات السابقة، أعلنت أخرى عن عدم تحريك الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت، واكتفت بتحريك الفائدة على الودائع والحسابات الجارية.

فى حين تنتظر بعض البنوك اجتماع لجنة الأصول والخصوم لديها بنهاية الأسبوع الحالى أو مطلع الأسبوع المقبل لتحديد قراراتها بالنسبة لأسعار الفائدة، سواء على الشهادات ذات العائد الثابت أو الأوعية الادخارية الأخرى.

فى الوقت ذاته، استبق بنكان اجتماع «المركزى» الأخير وقاما بطرح شهادات ادخارية جديدة، وهما «أبو ظبى التجارى» الذى قام بطرح شهادة ثلاثية بعائد ثابت %12 سنويًا تحت اسم «إكسلانس»، كما قام «HSBC» برفع أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية إلى %13.5 بدلًا من %10.

ويتيح بنك أبوظبى التجارى الشهادة الثلاثية إكسلانس بعائد %12 سنويًا، يصرف شهريًا، ومتاحة فقط للإيداعات الجديدة مع امكانية شرائها أون لاين أو من الموبايل البنكي.

وتصدر الشهادة الثلاثية من بنك HSBC بعائد ثابت %13.5 سنويًا، يصرف عائدها شهريًا يمكن إضافته إلى الحساب الجارى أو حساب الادخار الخاص بالعميل، مع إمكانية استرداد الشهادة بشكل كامل أو جزئى بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.

وقرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، وارتفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس على الائتمان والخصم ليصبح %11.75.

وأعلن البنك التجارى الدولى عن طرح شهادتين جديدتين خلال الأسبوع الحالي، إحداهما لمدة 3 سنوات بعائد %13.5 و«الأخرى» لمدة 4 سنوات بعائد %14 يصرف شهريًا.

ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة الثلاثية بعائد %13.5 100 ألف جنيه ومضاعفتها ويصرف شهريًا، وتنطبق نفس المزايا على الشهادة الرباعية بعائد %14 ويمكن للعميل استرداد الشهادة بشكل كامل أو جزئى بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

كما قرر بنك الإمارات دبى الوطنى رفع أسعار الفائدة على الشهادة الرباعية ذات العائد الثابت بنحو %2 لتصبح %13 بدلً من %11.

ويصرف عائد الشهادة الرباعية من بنك الإمارات دبى الوطنى شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ودون أقصى، كما يتيح استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأعلن بنك المصرف المتحد عن رفع أسعار الفائدة من 1 إلى %2 على حسابات التوفير والودائع الإسلامية والاستثمارية.

وقال أشرف القاضى فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن لجنة الأصول والخصوم «الالكو» بالبنك قررت تثبيت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بجميع دورياتها.

ويقدم المصرف المتحد مجموعة من الشهادات أجل 3 و5 سنوات بدوريات صرف مختلفة، شهر و3 أشهر، وتراكمى فى نهاية المدة.

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس فى تصريح خاص لـ«المال» إن البنك ينتظر اجتماع لجنة الأصول والخصوم خلال أيام للإعلان عن تفاصيل خريطة الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية التى يقدمها.

ويتيح بنك قناة السويس شهادة ادخار ثلاثية بعائد ثابت ودورية عائد شهر و3 أشهر و6 أشهر وسنوى وبعائد %10 و%10.10 و%10.25 و%10.50 على الترتيب، إلى جانب شهادة الحصاد بعائد يصل إلى %10.5.

كما أكد علاء فاروق، فى تصريح خاص لـ«المال» أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك لم تجتمع حتى الآن، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة خلال الأسبوع المقبل لبحث أسعار الفائدة.

ويتيح البنك الزراعى المصرى شهادة ثلاثية بعائد ثابت %11 يصرف عائدها شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لربطها ألف جنيه.