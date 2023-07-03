بنوك تركيا الحكومية تستأنف دعم الليرة مع تعمق نزيف العملة

قال متعاملون إن البنوك الحكومية في تركيا عادت إلى التدخل في سوق العملات الأجنبية يوم الإثنين لدعم الليرة، مع تعمق نزيف العملة التركية، عقب انتهاء موسم العطلة، بحسب وكالة بلومبرج.

وباعت البنوك الحكومية نحو مليار دولار بحلول منتصف النهار في محاولة لمنع العملة التركية من التدهور عن مستوى 26.07 ليرة مقابل الدولار، حسبما أوضح المتعاملون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنه غير مصرح لهم بالحديث للرأي العام عن هذا الأمر.

وتراجعت قيمة العملة التركية 0.4% خلال اليوم منخفضة 0.2% عند 26.0675 ليرة مقابل الدولار الواحد في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت إسطنبول.

ورفضت البنوك الحكومية في تركيا التعليق على تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبية.

عودة التدخل في سوق العملات الأجنبية

وكانت البنوك الحكومية قد أوقفت تدخلاتها المنتظمة بعد تعيين فريق اقتصادي جديد يؤيد الحد من مبيعات الدولار ويشجع السماح للسوق بتحديد قيمة العملة.

ومع ذلك، تسارع انخفاض العملة ووصل إلى نحو 10% بعدما رفع البنك المركزي معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) إلى 15% مقارنة بـ8.5% في 22 يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات لتطبيع سياسة سعر الفائدة على أساس تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.

وهبطت الليرة 28% منذ بداية 2023 مسجلة أكبر خسارة بين العملات بعد البيزو الأرجنتيني.