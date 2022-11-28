بنوك تتوسع فى التأمين على العملاء وأخرى تنتظر

قال خبراء مصرفيون إن التأمين البنكى ينطوى على الكثير من المزايا سواء للقطاع المصرفى أو العملاء على حد سواء، لافتين إلى أن بعض البنوك تؤمن على قاعدة عملائها فور فتح الحساب مباشرة، فى حين يترك البعض الآخر الأمر للعميل نفسه.

وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن التأمين البنكى تجربة مميزة للقطاع؛ إذ يساعد على جذب عملاء جدد، ومن ثم يوسع قاعدة عملاء المصرف ويسهم فى تعزيز انتشاره.

وأظهر استقصاء أجرته «المال» أن بعض البنوك تتعامل بالفعل مع شركات تأمين، فيما انخرط بعضها الآخر فى إطلاق منتجات تأمينية بشكل تجريبى فى عدد من الفروع، وشهدت هذه التجربة الوليدة إقبالًا ونجاحًا لافتًا، كما هو الحال مع منتج «معاشك بايدك» الذى يقدمه البنك الزراعى المصرى.

وتدرس بنوك أخرى تجربة التأمين البنكى، وقد تتعاقد قريبًا مع شركات متخصصة لإطلاق منتجات تأمينية مناسبة لعملائها.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعد إحدى خطوات الشمول المالى التى يوليها البنك عناية خاصة.

ويعرّف التأمين البنكى أو المصرفى بكونه جهدًا مشتركًا بين كل من البنوك وشركات التأمين؛ بهدف تقديم الخدمات التأمينية إلى قاعدة العملاء.

وعلى ذلك فالتأمين البنكى هو عبارة عن مجموعة من الخدمات والبرامج التأمينية المقدمة من خلال البنوك، والتى تعتبر إحدى الخدمات البنكية التى تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة التى يقدمها القطاع المصرفى.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن البنك طرح لعملائه خدمة «معاشك بايدك»، لافتًا إلى أن هذا المعاش تكميلى، وقد تم طرحه فى عدد من الفروع بشكل تجريبى.

من جانبه، قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مصرفه لم ينخرط بعد فى تجربة التأمين البنكى.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن بنك قناة السويس غير متعاقد مع أى من شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، معلنًا أن مصرفه يدرس الأمر حاليًا، دون الإفصاح عن ماهية الشركات التى ينتوى التعاقد معها.

وتتمثل فوائد التأمين البنكى للقطاع المصرفى، بحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فى كونه مصدر دخل يعتمد على الرسوم الإضافية، وانخفاض التكاليف الإضافية للمنتجات البنكية المرتبطة بالقوى البشرية (بسبب استخدام الموظفين الحاليين وتدريبهم) وكذلك تكوين محفظة للمنتجات المُحسنة وتقديم خدمات جديدة للعملاء.

من جانبها، قالت رحاب عزمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، إن الأخير لا يقدم حاليًا خدمة التأمين البنكى، وإن كان قد عمل على تقديمها لعملائه خلال فترة معنية.

وتنقسم أنواع منتجات التأمين البنكى إلى قمسين وهما منتجات تأمين الحياة ومنتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وبحسب الاتحاد المصرى للتأمين، أوضحت الدراسات أن النسبة الأكبر من منتجات التأمين البنكى تتمثل فى منتجات تأمين الحياة؛ نظرًا لارتباطها بالقروض وما إلى ذلك.

وتندرج تحت كل نوع عدة منتجات وهى منتجات التأمين على الحياة مثل برامج التأمين المؤقت (مع مزايا التأمين من الحوادث والوفاة) للعملاء طالبى القروض والتى يشترطها البنك للحصول على قرض وذلك لضمان سداد باقى الأقساط للبنك بعد وفاة العميل، برامج التأمين المختلط وخطة التأمين المرتبطة بالوحدات، بجانب منتجات أخرى ( ممتلكات ومسئوليات) والتأمين الصحى وتأمين المنازل.

وأضافت «عزمى» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن المصرف المتحد بدأ فى تجربة التأمين البنكى مع وثيقة «سند» موضحة أن الأمر توقف نظرًا لوجود عدة مشكلات من قبل شركة التأمين.

وأكدت أن تجربة التأمين البنكى من المصرف المتحد كانت ناجحة إلى حد بعيد.

وكانت هذه الوثيقة تستهدف العمالة المؤقتة والموسمية وعملاء التأمين متناهى الصغر والذين يتجاوز عددهم 5 ملايين.

وتعد وثيقة سند ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية «سند» التكافلية والمتوافقة مع أحكام الشريعة ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت على أن تجدد الوثيقة سنويًا.

وتضم منتجات التأمين البنكى الأخرى كذلك تأمين السيارات والتى يطلبها البنك عند منح العميل قرضًا لشراء سيارة ويعتبر البنك هو المستفيد الأول فى هذه الوثيقة، وأيضًا تأمين الأشخاص الرئيسيين (كبار المديرين التنفيذيين للشركات وشركات الشراكة ، إلخ) ووثائق التأمين الهندسي؛ حيث تطلب بعض البنوك وجود وثيقة تأمين هندسى منذ بداية المشروع وحتى تسليمه، وثائق التأمين المستندى والتى ترتبط بالاعتمادات المستندية.

وقالت رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى أحد البنوك الخاصة، إن بعض البنوك تؤمّن على عملائها مباشرة بمجرد فتح حساب جديد فى البنك، فى حين هناك بنوك أخرى تترك الأمر للعملاء، على أن يتحمل العميل تكلفة التأمين البنكى.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن مصرفها تعاون فى هذا الصدد مع عدة شركات عاملة فى السوق المصرية من بينها «ميتلايف» و« أليانز».