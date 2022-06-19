بنوك تؤجل انضمامها لشبكة المدفوعات اللحظية و«أنستاباى» لنهاية العام الحالي

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بعض البنوك أرجأت انضمامها إلى منظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «instaPay» حتى نهاية العام الحالى، وذلك بعد سماح البنك المركزى لها بذلك.



وقالت المصادر إن السبب الرئيسى وراء تأخر انضمام هذه البنوك إلى منظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق أنستاباى «instaPay» لمدة 6 أشهر، يعود إلى عدم اكتمال بعض التجهيزات الخاصة بتفعيل دخولها لهذه المنظومة، خاصة عدم وصول الخوادم من الخارج لضعف سلاسل الإمداد ونقص عمليات الشحن.



وأعلن البنك المركزى عن الإطلاق الرسمى لمنظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق instaPay فى 23 مارس الماضى لعملاء القطاع المصرفى، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظى، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى.



وبلغ عدد المصارف المنضمة لشبكة المدفوعات اللحظية حتى الآن 11 بنكًا، منها الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، والإسكندرية، وقطر الوطنى، والعربى، والعربى الأفريقى الدولى، والقاهرة، وABC، وبنك saib.



وتعتمد شبكة المدفوعات اللحظية على أحدث نظم التشغيل البينى للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع.



ويعد «InstaPay» أول تطبيق مرخص من البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

وقامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية لـ«المركزى»، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» وفقًا لتوجيهات البنك، مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكترونى.