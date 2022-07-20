بنوك الاستثمار في أيام الحرب.. الفائدة المرتفعة تداوي ندرة الاكتتابات والأرباح مستمرة

برغم توقعات مسبقة ذهبت إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى “نتائج كئيبة” في أرباح بنوك الاستثمار ، خالفت “الأمريكية” هذا الاتجاه بفضل “الفائدة”.

بالطبع تراجعت أرباح معظم بنوك الاستثمار الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسب كبيرة، لكن تلك الأرباح جاءت في المجمل أعلى من التوقعات.

ومن بين 5 من أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية جاءت أرباح 3 منها فوق التوقعات بينما تخلف اثنين عن المتوقع.

بيئة محبطة وفائدة محفزة

بشكل عام أدت ندرة الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ، وهبوط أسعار الأسهم، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى إحباط إيرادات البنوك الاستثمارية.

وكانت تلك البنوك قد نعمت بعام ربحي كبير في 2021 بفضل حزم الإنفاق الحكومية التي أقرتها البنوك المركزية لتفادي آثار جائحة كورونا.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، أعاد من جديد سياسات التشديد النقدي وتسبب في تقلب التداول بالأسواق المالية على مدار الأشهر التي لحقته.

وقد عمدت بنوك الاستثمار إلى تجنيب مبالغ ضخمة وخصصتها لتغطية ديون معدومة متوقعة.

إلا أن سياسات رفع الفائدة نفسها، وفرت مناخا عاما تزدهر فيه بنوك الاستثمار بشكل عام بفضل أدوات الدخل الثابت وتداولات السع والعملات، الأمر الذي ساعدها على الإفلات من “ربع كئيب” كما توقع المحللون.

وعوض صافي دخل الفائدة بشكل جزئي الانخفاض الحاد في إيرادات الاستشارات وعمولات الصفقات.

جودمان ساكس

انخفضت أرباح بنك جولدمان ساكس في الربع الثاني من العام الجاري (على أساس سنوي) بنسبة 48٪ إلى 2.79 مليار دولار.

لكن البنك تمكن من تجاوز توقعات المحللين في أرباحه، إذ بلغت ربحية السهم 7.73 دولار، مقابل 6.58 دولار توقعتها “ريفنتف”.

وبلغت إيرادات جولدمان ساكس 11.86 مليار دولار أمريكي مقابل 10.86 مليار دولار في التوقعات.

بانك أوف أميركا

انخفضت أرباح بانك أوف أميركا بنسبة 32٪ إلى 6.25 مليار دولار، لتتجاوز التوقعات.

وسجلت ربحية السهم 78 سنتًا معدلة مقابل 75 سنتًا للسهم في التوقعات.

وبلغت الإيرادات 22.79 مليار دولار مقابل 22.67 مليار دولار في التوقعات.

سيتي جروب

انخفضت أرباح بنك سيتي جروب بنسبة 27٪ إلى 4.55 مليار دولار، لتتجاوز التوقعات.

وبلغ عائد السهم 2.19 دولار مقابل 1.68 دولار أمريكي في التوقعات.

وسجلت الإيرادات 19.64 مليار دولار مقابل 18.22 مليار دولار في لاتوقعات.

جيه بي مورجان تشيس

تراجعت أرباح جيه بي مورجان بنسبة 28% إلى 8.65 مليار دولار، لتخفق في تلبية التوقعات.

وبلغت ربحية السهم 2.76 دولار مقابل 2.88 دولار في التوقعات.

أما الإيرادات المُدارة فسجلت 31.63 مليار دولار مقابل 31.95 مليار دولار متوقعة.

مورجان ستانلي

تراجعت أرباح بنك مورجان ستانلي بنسبة 29٪ إلى 2.5 مليار دولار، لتخفق أيضا في تلبية التوقعات.

وبلغت عائدات السهم 1.39 دولار مقابل 1.53 دولار في التوقعات.

ي حين بلغت الإيرادات 13.13 مليار دولار مقابل 13.48 مليار دولار متوقعة.