بنوك الاستثمار ترصد توقعات إيجابية لشركة ابن سينا حتى نهاية 2023

توقعت بنوك استثمار استمرار الأداء القوى والمتميز لشركة ابن سينا فارما خلال النصف الثانى من العام الحالي، رغم التحديات التى تواجهها فى هذه الفترة، مع ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على صافى ربحها، والتى يمكن مواجهتها عبر تصفية بعض الأصول المتاحة للبيع، وسداد جزء من الديون، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على نتائجها فى نهاية 2023.

كما رجحوا نمو كل من الإيرادات والأرباح الخاصة بـ«ابن سينا» بنسبة %30 و%36.7 سنويًا على التوالي، إضافة إلى الحفاظ على هامش الربح الإجمالى عند مستوى %8 وتحقيق 234 مليون جنيه صافى ربح حتى نهاية العام الحالى، إلى جانب الانتعاش التدريجى فى هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين الخاص بالشركة.

مدير علاقات المستثمرين: أداء قياسى وكسر حاجز الـ7 مليارات جنيه «إيرادات» لأول مرة

وقال محمد شوقي، مسئول علاقات المستثمرين فى ابن سينا فارما، فى تصريحات لـ«المال» تعليقًا على نتائج أعمال الشركة، إنها تمكنت من اقتناص الصدارة كأكبر كيان لتوزيع الدواء فى مصر خلال النصف الأول من 2023، لتصل بذلك حصتها من سوق الدواء خلال الـ6 شهور الأولى إلى %24 كما نجحت فى كسر حاجز الـ 7 مليارات و 800 مليون جنيه إيرادات أثناء الربع الثانى لأول مرة فى تاريخها.

وأضاف أن الشركة نجحت أيضًا فى هذا الإطار فى تحقيق حوالى 15 مليار جنيه إيرادات، لتسجل بذلك ارتفاعا بنحو 42% خلال النصف الأول من العام، كما تمكنت من تسجيل نحو %49 نموا فى صافى ربحها، مع حفاظها على هامش الربح عند 8.1، موضحًا أن ذلك جاء مدفوعا بعدة عوامل، منها قدرة ابن سينا أن تحافظ على انخفاض الخصم النقدى الممنوح للعملاء.

وأكمل حديثه عن العوامل الداعمة للأداء المتميز خلال النصف الأول من 2023، والتى من ضمنها تحسن الخصم النقدى التى تحصل عليه الشركة من الموردين، وكذلك زيادة مبيعات الأدوية المستوردة ومستحضرات التجميل والتى تتسم بهامش ربح أعلى من نظيرتها المحلية.

وأشار «شوقى» إلى أن ابن سينا بدأت الاستفادة أيضًا من وفورات الحجم، إذ أنه كلما اتجه حجم الشركة للزيادة تمكن هامش ربحها من النمو بطريقة أسرع، نظرًا لأن التكاليف الثابتة تمثل الجزء الأكبر من مصروفاتها، ومن ثم مع كل نمو للشركة تتمكن من تغطيتها بشكل أفضل، لتعكس أى زيادة فى الإيرادات على صافى ربحها.

ولفت إلى أن التحسن فى أداء الشركة لم يكن فى إطار قائمة الدخل فقط، بل تمكنت أيضًا من الحفاظ على مستويات الدين، إذ أنها اعتمدت على التمويل الذاتى من العمليات التشغيلية وليس على البنوك، ومن ثم ابن سينا تمكنت من خفض مستوى الدين خلال الربع الثانى من 2023 بنحو 326 مليون جنيه، مقارنة مع الربع الأول، متوقعًا أن يقل حجم الديون بصورة أكبر مع نهاية العام الحالى.

وأضاف أن هناك أيضًا تحسنا كبيرا فى قائمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، لتسجل سالب 100 مليون جنيه فقط، مقارنة مع سالب مليار و300 مليون بالنصف الأول من 2022، مرجحًا تحولها لرقم موجب بنهاية العام الحالى.

وتوقع «شوقى» أن يستمر الأداء القوى والمتميز للشركة خلال النصف الثانى من العام الحالى، وأن تتمكن أيضًا من الحفاظ على صدارتها بسوق توزيع الأدوية فى مصر، مرجحًا عدم تخطى أرباح النصف الثانى نظيرتها فى الأول، مع استمراراها بالحفاظ على معدلات مرتفعة.

ورجح إمكانية تخطى الحصة السوقية للشركة لنسبة %24 مع نهاية العام الحالى، نظرًا لكون تلك الأخيرة تنمو بحوالى %1 سنويًا.

كما توقع أيضًا ألا تزيد النفقات الرأسمالية حتى آخر سنة 2023 عن 200 مليون جنيه، منها جزء تم فعليًا خلال النصف الأول والذى بلغ نحو 110 ملايين جنيه.

وقال إن الشركة تتبع إستراتيجيات عدة لمواجهة الزيادة فى أسعار الفائدة، ومنها ما لديها من أصول متاحة للبيع يمكنها فى هذه الحالة اللجوء لبيع جزء منها لسداد الديون، ومن ثم خفض تكلفة الدين، إلى جانب تركيزها على القطاعات النقدية، كما أن النمو فى الإيرادات الذى يسهم فى حمايتها نسبيًا.

وأضاف أن خطة الدعايا الطبية تسير حسب التوقعات، وليس هناك جديد فى هذه الخصوص بالوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك تعاقدات جديدة سيعلن عنها قريبًا، ولكن لن يتم ذكرأاسماء تلك الشركات فى هذه الفترة.

وأوضح «شوقى» أن النمو ليس مصدره فقط التعاقدات الجديدة التى تقوم بها ابن سينا مع العديد من الكيانات، وإنما أيضًا نتيجة اتجاه الشركات المتعاقدة بالفعل لزيادة التعامل معها، مرجعًا ذلك للمركز المالى القوى الذى تتميز به الشركة فى الفترة الأخيرة.

الأهلى فاروس: نمو قوى متوقع لمبيعات شركات الأدوية

من جانبها، قالت شركة «الأهلى فاروس» لتداول الأوراق المالية، فى تقريرها عن نتائج أعمال ابن سينا إن إدارة الشركة تتوقع نمو سوق الأدوية خلال 2023، بمعدل مضاعف على أساس سنوى مدعوم بأساسياته القوية.

وأضافت أنه نتيجة اتجاه الشركات لمطالبة هيئة الدواء المصرية بمراجعة وزيادة الأسعار منذ أواخر عام 2022، والتى من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فى خلال 3 – 6 أشهر، فمن المتوقع أن يسجل إجمالى مبيعات تلك السوق نموًا قويًا بالسنة المالية الجارية، إذ ستكون هذه الزيادات هى المحرك الوحيد للنمو بها.

وسجلت سوق الأدوية إجمالى مبيعات بنحو 87.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، محققة بذلك نموا بنسبة %18.9 على أساس سنوى مدفوع بشكل أساسى بارتفاع متوسط أسعار البيع.

وأشارت «الأهلى فاروس» إلى أن أداء قطاعات الإيرادات الرئيسية فى ابن سينا خلال النصف الأول من العام الحالى جاءت على النحو التالي؛ إذ نمت مبيعات الجملة بشكل ملحوظ – والتى تمثل 33.7 %من إجمالى المبيعات- بزيادة تصل إلى 7.8 نقطة سنويًا لتسجل ارتفاعا بمعدل %85.6 على أساس سنوي.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة المتمثلة فى الصيدليات بنسبة %18.4 على أساس سنوي، والتى مثلت %46.4 من إجمالى المبيعات خلال النصف الأول من 2023، متراجعة بذلك 9.5 نقطة على أساس سنوي، إضافة إلى نمو مبيعات المناقصات والمستشفيات –والتى تمثل %19.2 من إجمالى المبيعات بزيادة تصل إلى 0.9 نقطة سنويًا – بنسبة تصل إلى %49.7 على أساس سنوي.

وأوضحت أن الإيرادات التى حققتها “ابن سينا” جاءت مدفوعة بعوامل عدة، منها نجاحها فى زيادة حصتها السوقية بحوالى 3.4 نقطة، لتصل إلى %24.3 خلال النصف الأول من 2023، إضافة إلى الاستراتيجية المتبعة من قبل الإدارة للمبيعات الانتقائية، عبر وضع حد أقصى للائتمان لبعض عملائها للتحوط ضد احتمالات التخلف عن السداد.

كما أشارت إلى أن النمو فى هامش الربح الإجمالى السنوى والمتسلسل خلال الربع الثانى جاء مدعومًا بالنمو الصحى للإيرادات، وانخفاض الخصومات النقدية الناجمة عن التوسع الرشيد بالجملة، إضافة إلى انتقائية الإدارة بخصوص مبيعات الائتمان وسط بيئة كلية صعبة، وكذلك إضافة عقود جديدة للاستيراد ومستحضرات التجميل ذات الهوامش الأعلي.

ولفتت «الأهلى فاروس» إلى أن إجمالى ربح «ابن سينا» بالنصف الأول من 2023 بلغ حوالى 1.2 مقابل 7.7 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق بذلك زيادة بنحو %53.9 على أساس سنوي، وصاحب ذلك وصول الهامش إلى %8.1 بارتفاع قدره 0.6 نقطة سنويًا.

ونما صافى ربح “ابن سينا” خلال النصف الأول من 2023 بحوالى %50 على أساس سنوي، ليسجل بذلك نحو 131.6 مليون جنيه بالمقارنة بـ87.7 مليون فى الفترة ذاتها من العام الماضي، وعلى الرغم من ارتفاعه بالقيمة المطلقة إلا أن صافى الدخل القومى ظل ثابتًا عند %0.9.

وأضافت أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت نحو 350 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2023، مسجلة بذلك %72.7 نموا على أساس سنوي، و%24.3 على أساس ربع سنوي، ومن ثم وصل هامشها إلى %4.5 بزيادة بمقدار 0.3 سنويًا و0.3 ربعيًا، وقد جاء هذا الأداء مدعوما بالتأثير المتقطع للنمو الصحى للإيرادات، وارتفاع هامش الربح الإجمالي.

فى حين أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت حوالى 631 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقارنة مع 299 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل بذلك نموا بنسبة تصل إلى %111 على أساس سنوي، وصاحب ذلك زيادة الهامش بمقدار 1.4 نقطة على أساس سنوى لـ %4.3.

وأوضحت «الأهلى فاروس» أن هذا النمو فى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين يعكس تعافى وفورات الحجم الخاصة بـ«ابن سينا»، ويسهم فى توزيع التكاليف التشغيلية والإدارية الثابتة بشكل فعال على قاعدة واسعة من الإيرادات.

ورجحت أن يشهد عام 2023 انتعاشا تدريجيا فى هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين الخاص بـ«ابن سينا»، على أن تواجه تحديا نتيجة ارتفاع مصروفات الفائدة المتوقعة، الأمر الذى سيضغط على هامش الربح الصافي.

وتتوقع «الأهلى فاروس» أيضًا نمو إيرادات ابن سينا بنسبة %30 على أساس سنوي، ومن ثم الحفاظ على هامش الربح الإجمالى عند مستوى %8 وسيكون ذلك مدعوما بإعادة تسعير الأدوية لتسجل 28.9 مليار جنيه إيرادات، و 2.3 مليار جنيه أرباحا خلال عام 2023.

كما رجحت كذلك أن تسجل «ابن سينا» صافى ربح يصل إلى 234 مليون جنيه بزيادة قدرها %36.7 على أساس سنوى خلال العام الحالى، ومن ثم ثبات هامش الربح الصافى بنسبة %0.8 وسط بيئة تتسم بأسعار الفائدة المتزايدة، مستدركة بأن خطة بيع الأصول وسداد الديون ستؤثر بشكل كبير على تلك الأرقام تبعًا لتوقيتها.

«بلتون»: «ابن سينا» تستفيد من وضع المنافسين

فى السياق ذاته، قالت شركة “بلتون” المالية القابضة، فى بحثها عن نتائج أعمال “ابن سينا” أن صافى ربحها خلال الربع الثانى من 2023 نما لأكثر من الضعف، لتسجل نحو 59 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 103.4% على أساس ربع سنوي، باستثناء مكاسب العملات الأجنبية التى بلغت 35 مليون جنيه فى نظيرها الأول من العام الحالى.

وأشارت إلى أن التحسن فى الربحية جاء مدعومًا بارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنحو 1.0 نقطة على أساس سنوي، و 0.5 نقطة على أساس ربع سنوي.

وقالت “بلتون” إن الأرباح الأساسية للنصف الأول من العام الحالى أيضًا بلغت نحو 97 مليون جنيه، بعد استثناء مكاسب العملات الأجنبية، مسجلة نموًا بنسبة %22 على أساس سنوي، وصاحب ذلك ارتفاع نفقات التمويل بحوالى %142 على أساس سنوى ما يؤثر على أدائها التشغيلى الممتاز، مضيفة أنه بخلاف ذلك فقد ارتفعت كل من الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى %43 و %69 سنويًا على التوالي.

وأضافت أن صافى مبيعات “ابن سينا” فى الربع الثانى من 2023 اتجه للزيادة بنسبة %59 على أساس سنوي، و%15 ربع سنوي، لتصل إلى 7.9 مليار جنيه، لتسجل بذلك نحو 14.7 مليار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نموا بحوالى %43 سنويًا.

كما لفتت “بلتون” إلى أن الحصة السوقية لشركة ابن سينا فى النصف الأول من 2023 وصلت إلى %24 مقارنة مع %20.6 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل بذلك نموا بنحو 3.4 نقطة، مستفيدة من تحديات الائتمان التى يواجهها المنافسون، كما تمكنت من جذب مجموعة من اتفاقيات التوزيع والاستيراد.

وقالت إن إجمالى ربح «ابن سينا» اتجه للزيادة خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة %71 على أساس سنوي، ليسجل حوالى 637 مليون جنيه، وصاحب ذلك نمو هامش الربح الإجمالى بمقدار 0.5 نقطة سنويًا، لتصل إلى %8.1 وقد جاء هذا التحسن مدعومًا بعدة عوامل منها الارتفاع الحادث فى شريحة الاستيراد ذات الهامش الأعلي.

ورجحت «بلتون» استمرار الأداء التشغيلى القوى والمتميز لشركة ابن سينا خلال النصف الثانى من العام الحالى، على الرغم من ضغط أسعار الفائدة المرتفعة على جنى الأرباح، وسيكون ذلك مدعوما بالطلب غير المرن والمفاوضات الجارية مع هيئة الدواء المصرية لإعادة تسعير المنتجات.

وأضافت أن أحد التحديات الرئيسية التى تواجه ابن سينا خلال النصف الثانى من العام الحالى، هو وجود المزيد من التشديد المحتمل، وهو ما يمكن أن يتم مواجهته والتخفيف من عبء التمويل جزئيًا عبر التحسين المستمر فى دورة التحويل النقدى للشركة، إلى جانب تصفية الأصول المتاحة للبيع، والتى تم تقييمها بنحو 1.2 مليار جنيه، اعتبارًا من 30 يونيو من 2023.

«الأهلى فاروس»: ترجيحات بتسجيل صافى ربح يبلغ 234 مليون جنيه

بلتون: المزيد من التشديد المحتمل أحد التحديات الرئيسية