بنوك الاستثمار تخالف توقعات ستاندرد آند بورز لسعر الجنيه

الوكالة أعلنت تسجيل الدولار 21.5 جنيه فى 2019 أسماء السيد خالف عدد من المحللين توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بشأن سعر الدولار مستقبلاً، مرجحين وصول الدولار لمستويات 17.5 جنيه بنهاية العام المالى الحالى، و16.5 جنيه بنهاية 2017، مقارنة بـ 18.4 و19.50 لتوقعات الوكالة الصادرة منذ يومين.

الوكالة أعلنت تسجيل الدولار 21.5 جنيه فى 2019





أسماء السيد

خالف عدد من المحللين توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بشأن سعر الدولار مستقبلاً، مرجحين وصول الدولار لمستويات 17.5 جنيه بنهاية العام المالى الحالى، و16.5 جنيه بنهاية 2017، مقارنة بـ 18.4 و19.50 لتوقعات الوكالة الصادرة منذ يومين.

ولفتوا إلى أن نظرة الوكالة بشأن العملة مبالغ فيها، إلا أنها غير مقلقة، وأشاروا إلى أنها اعتمدت على رؤيتها بوجود فجوة بين صادرات مصر ووارداتها حتى الفترة الراهنة.

وتوقعت الوكالة أن يصل سعر الدولار بنهاية العام الحالى عند 18.04 جنيه، على أن يرتفع إلى 19.50 جنيه بنهاية العام المقبل، و21 جنيها بنهاية 2019، ثم 21.5 جنيه بنهاية 2020، وذلك فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إن توقعات «ستاندرد آند بورز» بشأن سعر الدولار غير مبالغ فيها.

وأوضحت أن الوكاله اعتمدت فى توقعاتها بتعرض العملة لضغوط على المدى الطويل، على عدة أسباب تنحصر جميعها فى رؤيتها بأن هناك تفاوتا كبيرا بين التدفقات الداخلة والخارجة، كون مصر من الدول المستوردة، إضافة إلى انخفاض حصتها من السياحة الخارجية، وتراجع حجم الاستثمارات المباشرة.

وأشارت إلى أنها تخالف توقعات الوكالة، وتتوقع 17.50 جنيه للدولار بنهاية العام الجارى، على أن ينخفض بنهاية العام المقبل إلى 16 – 16.50 جنيه، بشرط أن تسعى الدولة لتقليل اعتمادها على الاحتياجات الخارجية، وذلك بمساهمة القطاع الصناعى لتوفير المواد الخام محليًا، وتعافى السياحة لتوفير مزيد من العملة الخضراء، إضافة إلى محاولة اكتشاف حقول غاز أخرى.

وأوضحت أن توقعات «ستاندرد آند بورز»، تتفق مع توقعات الحكومة على اﻷجل القصير، وقدرت وزارة المالية سعر الدولار فى الموازنة الجديدة مقابل 16 جنيهًا.

ولفتت رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس»، إلى ضرورة الفصل بين توقعات مواجهة العملة لضغوط، وبين نمو الاقتصاد، موضحة أن التوقعات تُشير إلى ارتفاع النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين إلى 6 أو %7، بدعم من ارتفاع القوة الشرائية بجانب عوامل أخرى، موضحةً أن توقعات الوكالة غير مقلقة.

وخالفت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «مباشر إنترناشيونال» توقعات وكالة «ستاندرد»، متوقعة سعر للدولار عند 17.4 – 17.2 جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مع تحسن على المدى المتوسط بشكل تدريجى.

ورأت أن توقعات الوكالة مبالغ فيها، لعدة أسباب أولها أن المؤشرات تؤكد وجود تحسن ملحوظ فى معدل الصادرات، وحجم السياحة الخارجية، كما أن تعويم الجنيه تم فى ظروف قاسية جدًا، فيما يخص توفر السيولة الدولارية، ومع تحسن التدفقات الخارجية خلال الفترة اﻷخيرة بدأ سعر الصرف فى الانخفاض تدريجيًا.

وأضافت أن تقرير ستاندرد، لبعض مؤشرات القطاع الخارجى لا يبرر ارتفاع سعر الدولار بهذا الحجم.

ولفتت إلى أنه حال تحقق توقعات الوكالة بوصول سعر الدولار لمستويات 21 جنيها خلال عام 2019، فإن ذلك يترتب عليه تجدد موجة التضخم بشكل كبير، وحدوث جمود فى سعر الصرف، وعودة السوق السوداء، وهو ما يترتب عليه نتائج سلبية كبيرة.

واتفق محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية «هيرمس»، فى مخالفة توقعات الوكالة بشأن سعر الصرف، متوقعا أن يصل سعر الدولار بنهاية العام المالى الجارى عند 17.5 جنيه، لعدة عوامل من بينها تحسن السيولة مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن سعر الصرف سيتحسن بنهاية العام المالى المقبل، ليصل إلى مستويات 17 جنيها مقابل الدولار، بدعم من التوقعات بتعافى الاستثمار اﻷجنبى، مع بدء خفض معدلات الفائدة، وارتفاع حصة مصر من معدلات السياحة الخارجية.