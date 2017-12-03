بنوك الاستثمار تجني ثمار برامج الإصلاح في العام الجديد

شريف عمر ومصطفى طلعت:تتبنى بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية خطة تفاؤلية بشأن تحسن الاوضاع خلال العام المقبل، بما يدفعها لتطبيق سياسات توسعية لاختراق قطاعات جديدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب تعزيز ملاءتها المالية فى باقى الأذرع، سواء السمسرة أو إدارة الأصول والاستشارات المالي

شريف عمر ومصطفى طلعت:

تتبنى بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية خطة تفاؤلية بشأن تحسن الاوضاع خلال العام المقبل، بما يدفعها لتطبيق سياسات توسعية لاختراق قطاعات جديدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب تعزيز ملاءتها المالية فى باقى الأذرع، سواء السمسرة أو إدارة الأصول والاستشارات المالية.

بداية، أوضح طارق طنطاوى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «سى آى كابيتال» القابضة، أن الشركة تتبنى خطة تفاؤلية للغاية خلال العام المقبل، فى ظل رؤيتها بتحسن الاقتصاد المحلى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تضمنه من قرار تحرير سعر الصرف، والتى تعزز من جدوى وتنافسية الاستثمار فى السوق المحلية.

وأشار الى أن «سى آى كابيتال» تستهدف التركيز على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها التأجير التمويلى، بالإضافة للتمويل متناهى الصغر، موضحاً ان الشركة باتت تملك %87 من رأسمال شركة كوربوليس للتأجير التمويلى والتى وصل حجم محفظتها خلال العام الحالى إلى 4.5 مليار جنيه.

ووفقاً للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، احتلت «كوربوليس صدارة شركات التأجير التمويلى خلال العام الماضى، بعد أن سيطرت على حصة سوقية %15.2 من إجمالى العقود، بقيمة 3.2 مليار جنيه، وسجلت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية %11.3.

وتطرق إلى قطاع التمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى أنه من أبرز القطاعات التى شهدت نموًا بالسوق المصرية، بما يعزز من فرص الاستثمار، متوقعأً بدء النشاط مع نهايات العام الحالى أو بدايات العام المقبل على أقصى تقدير.

وتقدمت «سى آى كابيتال» للاستحواذ على حصة أغلبية بشركة ريفى للتمويل متناهى الصغر، من خلال شراء حصة شركة «جيمنى هولدينج»، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بالإضافة إلى نسب أخرى، فيما يتوزع هيكل ملكية ريفى بواقع %60 لشركة «جيمناى»، و%20 لـ»الصندوق الاجتماعى للتنمية» و%20 لرجل الأعمال أحمد البردعى.

وأكد اهتمام «سى آى كابيتال» باختراق نشاط التمويل الاستهلاكى خلال العام المقبل، بجانب نشاط الاستثمار المباشر.

وعن نشاط إدارة الأصول، قال إن حجم الأصول المدارة وصل إلى 8 مليارات جنيه شاملة صناديق الاستثمار فى الأسهم وادوات الدين، منها 2.8 مليار للاستثمار فى الأسهم، وتخطط الشركة لزيادتها بنحو 20% خلال العام المقبل عبر اقتناص مزيد من المحافظ والصناديق المخصصة للاستثمار فى الأسهم.

ولفت إلى أن الشركة استطاعت زيادة حجم الأصول المدارة خلال العام الحالى بشكل جيد ومرضٍ، من خلال التركيز على صناديق الاستثمار فى الأسهم.

وعن نشاط السمسرة، فقد قال إن الشركة متفاءلة باستمرار تحسن تداولات سوق المال المصرية، وهو ما يدفعها لتبنى سياسة توسعية لتطوير الخدمات المقدمة من ذراع السمسرة، والتى بدأت بتوقيع اتقافية تعاون مع شركة الراجحى المالية لتسهيل تعامل العملاء فى السوق السعودية.

وتابع: من المنتظر الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع إحدى شركات الأوراق المالية على غرار الراجحى، للتواجد فى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ونوه بأن حجم الأصول التابعة لسى آى كابيتال وصل إلى 6 مليارات جنيه، وفقاً لميزانية العام الحالى.

وعن رواج سوق المال فى مصر، فقد توقع أن تشهد البورصة المصرية تنفيذ 10 طروحات جديدة منوعة ما بين طروحات شركات حكومية وخاصة، لافتا إلى أن سى آى كابيتال تستهدف تنفيذ ما بين 2 و3 طروحات فى العام المقبل، منها طرح شركة «إنبى» البترولية.

وكانت وزارة الاستثمار، قد أعلنت مؤخرا فوز تحالف تقوده «سى آى كابيتال» مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك الإمارات دبى الوطنى بصفقة بيع وترويج %24 من أسهم شركة إنبى للبترول فى الطرح المزمع إجراؤه فى البورصة، فيما يتولى مكتب بيكر آند ماكنزى المستشار القانونى للطرح.

ولفت إلى أن سى اى كابيتال تسعى لتنفيذ طرح نسبة من اسهمها فى البورصة المصرية خلال العام المقبل، والذى سيتم من خلال تخارج جزئى للمساهمين الحاليين بجانب اجراء عملية زيادة رأسمال لمساعدة الشركة فى تغطية توسعاتها فى مجال الخدمات المالية وبنوك الاستثمار، رافضاً الكشف عن المزيد حول التوقيت أو الحصيلة.

ورأى أن مصر ستشهد رواجاً فى عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام المقبل، موضحاً أن شركته تخطط لابرام بعض الصفقات فى شركات تعمل بقطاعات السياحة والعقارات والصناعات الغذائية.

واعتبر أن القطاعات المرتبطة بالاستهلاك ومنها التعليم والصحة، والعقارات والاغذية من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، والتى قد تستقطب الاهتمام الأكبر لرؤوس الأموال.

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لبنك الإستثمار «برايم» أن الشركة اتخدت قراراً بالتوسع الجغرافى عبر زيادة عدد الفروع من خلال تجهيز فرعين أو 3 كمرحلة مبدئية، ثم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص اللازمة، لافتاً إلى أن معدلات السيولة المرتفعة والإقبال على الاستثمار بالأسهم يؤكد الحاجة إلى التوسع فى نشاط بنوك الاستثمار.

وأشار «ماهر» إلى أن برايم تستعد بشكل كامل للمشاركة واقتناص جانب من الطروحات الحكومية المرتقبة بالبورصة، بالإضافة تنفيذ صفقات لشركات قطاع خاص كترويج لحصص ورؤوس أموال فى قطاعات زراعية والتعليم والغذائية عبر قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالبنك.

وأكد أن هناك اهتماما بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كالتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وتلقى البنك عروضاً فى هذا الشأن لكن لم يتم البت فى هذا الأمر، مضيفا: «لا نمانع فى الدخول بمساهمات فى شركات قائمة فى هذا المجال عبر الاستحواذ على حصة أو زيادة رأسمال».

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» ان حجم الأصول المدارة يدور حول 4 مليارات جنيه، ونأمل زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لكن من الصعب تحديد مستهدفات لحجم الأصول المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، إرتفعت إيرادات عمولات تداول الأوراق المالية إلى 13 مليون جنيه، مقابل 10.8 مليون جنيه، الفترة المماثلة، ما دعم إرتفاع إيرادات النشاط الكلى للشركة إلى 54.6 مليون جنيه، مقابل 25.7 مليون جنيه، وقفزت صافى أرباح «برايم القابضة» لتصل إلى 19 مليون جنيه، مقابل 1.8 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016.

من جانبه، أكد شريف حشمت الرئيس التنفيذى لشركة أرقام كابيتال للسمسرة، أن قانون الاستثمار الجديد وتسهيل اجراءات تاسيس الشركات، بالإضافة إلى التداعيات الإقليمية المحيطة بالمنطقة تشير لدخول رؤوس اموال جديدة إلى السوق المحلية.

ولفت إلى أن مركز البحوث يقوم بتغطية حوالى 254 شركة تشمل مختلف القطاعات، من خلال كوادر فنية وخبرات إدارية متميزة، لافتاً إلى حصول شركة السمسرة على المركز الخامس فى ترتيب شركات السمسرة على صعيد تعاملات المؤسسات، فى حين لم تبت الإدارة فى الحصول على رخصة إدارة الأصول حتى الآن.

لفت إلى البنك يقوم بدور المستشار المالى فى عدد من القطاعات بعيدة عن البورصة، كما يخطط قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب لطرح شركات بسوق الأوراق المالية.

ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام كابيتال، رخصة نشاط أمناء الحفظ، وتسعى لاستكمال منظومة بنك الاستثمار المتكامل، عقب الحصول على رخصة أمين الحفظ، وتمتلك رخص لقطاع السمسرة والاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات، كما تتولى مهام المستشار المالى لتخارج مساهمى شركة مصر كافية، بجانب بيع اوركيديا الدوائية لصالح صندوق المشروعات المصرى الأمريكى.

وأكد أن ذراع السمسرة بالشركة يستهدف زيادة الملاءة المالية فيما يتعلق بتمويل العملاء عبر الشراء بالهامش، من خلال مخاطبة مع عدد من البنوك، مع الاشارة الى أن تمويل تلك العمليات يتم حالياً من خلال راس المال.

وأوضح أن هناك اتجاه لدخول مجال التمويل المتناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم.

قال طارق أباظة رئيس قطاع الوساطة المالية ببنك الإستثمار «النعيم» أن شركته تمكنت من إفتتاح 4 فروع جديدة للسمسرة خلال العام الحالى، موضحا أن «النعيم» تقدمت بطلب جديد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس فرع جديد، كما تخطط لإفتتاح فرع اخر خلال الفترة المقبلة.

وأشار «أباظة» إلى أن النعيم تخطط للتوسع الجغرافى بحيث يكون للشركة تواجد فى جميع أنحاء الجمهورية، والتركيز على جذب العملاء ذوى الملاءة من الأجانب ودول الخليج.

ولفت إلى أن البنك يرى نظرة إيجابية للإقتصاد المصرى، برغم الأحداث الإرهابية التى تقع بين فترة وأخرى، موضحا أن القطاعات التى تستهدف التصدير ستكون فيها فرص نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.