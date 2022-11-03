بنوك «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» تستحوذ على  56% من مبادرات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر

ضخت الثلاث بنوك الحكومية الكبار ة في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ما يزيد عن 32.264 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، مستحوذين على نسبة تقارب 56% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة.

وقالت مي عبد الحميد في تصريح خاص لـ«المال» أن عدد المستفيدين من تمويلات البنوك الخمسة بلغ 353.16 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر الماضي.

واستحوذ البنك الأهلي المصري على الحصة الاكبر من التمويلات بنسبة 27.2%، وإجمالي تمويلات تبلغ 14.15 مليار جنيه وعدد مستفيدين يبلغ 125.2 ألف عميل.

فيما ضخ بنك مصر 11.6 مليار جنيه، استفاد منها 101.4 ألف عميل، بحصة تبلغ 22.4%، يليه بنك التعمير والإسكان بتمويلات تبلغ 6.47 مليار جنيه وعدد مستفيدين 69.04 ألف عميل.

وضخ بنك القاهرة تمويلات بقيمة 3.2 مليار جنيه لـ34.3 ألف عميل، فيما ضخ البنك التجاري الدولي تمويلات بقيمة 2.96 مليار جنيه لـ23.06 ألف عميل.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .

وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.