بنوك الأهلي ومصر والقاهرة تحصل على تمويل بقيمة 140 مليون دولار من الوكالة الفرنسية

يشارك البنك الأهلي المصري في توقيع اتفاقية مشتركة مع بنكي مصر والقاهرة لتمويل جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” بمبلغ 140 مليون يورو، إضافة إلى منحة بمبلغ 10 ملايين يورو مُقدَّمة من الاتحاد الأوروبي.

وقال البنك الأهلي، في بيان له، إن التوقيع يهدف للتوسع في فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالحفاظ على المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع “رؤية مصر2030”.

وأشار البنك إلى اهتمامه بدمج مفاهيم وأطر عمل ومبادئ ومستهدفات التنمية المستدامة وقياس أثرها من خلال إصداره تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative تعزيزًا لرفع معدلات الشفافية والإفصاح،

وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزمًا لكل المؤسسات ابتداء من 2024.

ويشارك البنك الأهلي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27 في دورته السابعة والعشرين في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بالمدينة الخضراء شرم الشيخ،

وذلك بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبي رئيس مجلس إدارة البنك، وبمشاركة وفد متخصص في مجالات التخطيط الإستراتيجي، التمويل المستدام، العلاقات المالية الدولية، الاستثمار، الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وتتركز محاور المؤتمر حول عدة موضوعات تتناول تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم دول العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي في ظل تغير المناخ،

ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومختلف محاور التمويل المستدام، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي،

والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووسائل النقل المستدام، فضلًا عن توضيح دور المؤسسات المالية في تمويل مشروعات التكيف والحد من تغير المناخ وذلك بحضور أكثر من 35 ألف مشارك وأكثر من ألفيْ متحدث من 197 دولة.