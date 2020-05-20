بنوك «الأهلى» و«CIB» و«التجارى وفا» توافق على رد توريق «راية القابضة»

«المال» كانت قد نشرت فى نهاية أبريل الماضى عن أن «راية القابضة» خاطبت البنوك الثلاثة لتنفيذ عملية استرداد معجل لوثائق الشريحة الأولى من سندات التوريق قصيرة الأجل

وافقت بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى «CIB» والتجارى وفا بنك، على رد الشريحة الأولى من سندات شركة راية القابضة قصيرة الأجل التى اكتتبت فيها خلال الربع الأخير من العام الماضى، وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات الشركة والبنوك لـ«المال» إن ذلك يأتى فى إطار عملية استرداد معجل من جانب الشركة المصدرة.

يُذكر أن «المال» كانت قد نشرت فى نهاية أبريل الماضى عن أن «راية القابضة» خاطبت البنوك الثلاثة لتنفيذ عملية استرداد معجل لوثائق الشريحة الأولى من سندات التوريق قصيرة الأجل التى أصدرتها فى أكتوبر الماضى بقيمة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه بآجال زمنية مختلفة، وذلك عقب قرار خفض الفائدة مؤخرًا.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن البنوك الثلاثة وافقت على الرد المعجل للسندات المتبقية من الشريحة الأولى – التى لم تنته آجال استحقاقها بعد – والبالغ قيمتها أقل من 200 مليون جنيه تقريبًا، على أن تعوض ذلك بالحصول على مصاريف إصدار أكبر فى الشريحة الجديدة .

وأوضحت المصادر أن «راية» تعتزم طرح إصدار جديد يضم الجزء المتبقى من الشريحة القديمة بجانب توريق مديونيات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون جنيه.

وتوقعت أن يتم تنفيذ الإصدار الجديد من سندات توريق «راية القابضة» قصيرة الأجل خلال شهرين على الأكثر، بمشاركة البنوك الثلاثة.

وتوزعت الشريحة الأولى من سندات توريق «راية» قصيرة الأجل، بنحو 275 مليون جنيه للبنك التجارى الدولى، و150 مليونا للبنك الأهلى المصرى، و75 مليونا للتجارى وفا بنك.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كان اجتمعت بممثلى شركات التوريق، وتم الاتفاق على المضى قدما نحو دعوة حملة السندات الممثلة لجميع شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل؛ لمناقشة مد آجال الاستحقاق فى ضوء القرار الصادر سابقا بتأجيل أقساط العملاء لشركات التمويل العقارى والتأجير والتخصيم لمدة 6 أشهر.

وأوضحت المصادر أن «راية» تستهدف الاستفادة من خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، إذ بلغ معدل الفائدة على الشريحة الأولى نحو %13 تقريبًا، فى الوقت الذى سيبلغ معدل الفائدة للشريحة الجديدة نحو %10.5 تقريبا.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى قرر فى منتصف مارس الماضى خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس فى سياق إجراءات عالمية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، ليصل لمستوى %9.25 و%10.25وتكبدت «راية القابضة» خسائر بلغت 85.10 مليون جنيه فى العام الماضى، مقابل أرباح 89.122 مليون فى 2018.

وتدير «راية» محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البرى، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكترونى.