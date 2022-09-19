بنوك استثمار : «egx30» يتجه نحو منطقة الدعم 9450 – 9500 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يتجه حاليًا نحو منطقة 9450 – 9500 نقطة في إطار مسارهُ الهابط.

وسيطرت أمس موجة هبوط قوية على البورصة المصرية، لتواكب بذلك التحركات السلبية لنظيراتها بأسواق المال العالمية وفى المنطقة، بسبب التخوف من قيام «الفيدرالى الأمريكى» برفع أسعار الفائدة خلال أيام.

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة الرئيسي كان قد أغلق أمس دون مستوى الدعم 9820 نقطة، وأكدت أن بقاءه أدنى ذلك المستوى سوف يدفع لمزيد من التراجع نحو 9450 نقطة.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن السوق كان قد اختبرت أمس مستوى 10080 نقطة وتراجع حتى كسر مستوى الدعم 10000 و 9900 نقطة.

وأوضحت أن السوق تتجه نحو مستوى الدعم الرئيسي عند 9500 نقطة خلال الفترة القريبة.

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب ، حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.66 % عند 9698 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.05%، ليسجل 2115 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.15 % مسجلًا 3032 نقطة حتى الساعة 10:40.

