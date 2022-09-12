بنوك استثمار : «egx30» مُرشح للصعود حتى مستوى 10800 نقطة بالمدى القريب

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن مؤشر “egx30” الرئيسي بالبورصة المصرية مرشح للتحرك بشكل صاعد حتى مستويات 10800 نقطة خلال الجلسات المقبلة، بشرط تجاوز مقاومة 10370 نقطة .

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1% عند 10460 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.67%، ليسجل 2303 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.73% مسجلًا 3299 نقطة حتى الساعة 10:30.



من جانبهُ قالت وحدة الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن المؤشر الرئيسي لا يزال يختبر خلال الوقت الحالي مستوى المقاومة 10370 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها، أن التمكن من تجاوز مستوى المقاومة المذكور، سوف يفتح الباب نحو حركة صعودية باتجاه 10800 نقطة، ونصحت المتعاملين بالتحرك الانتقائي خلال الوقت الراهن .

وفي سياق متصل قالت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي أنهى تعاملات أمس الأحد في نطاق مقاومة 10300 – 10370 نقطة .

ولفتت إلي أن هناك قوى شرائية أخرى تدفع المؤشر لتجاوز منطقة المقاومة الراهن، موضحةُ أن التجاوز الفعلي سيدفع المؤشر للتحرك نحو 10500 ثم 10650 نقطة .

وأوضحت أن احجام التداول المرتفعة مهمة لصحة واستمرار الاختراقات لأعلى بشكل عام .