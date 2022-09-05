بنوك استثمار : «egx30» مرشح للتحرك مجددًا نحو مقاومة 10370 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، أن مؤشر «egx30» الرئيسي في البورصة المصرية، مرشح للتحرك مجددًا نحو مقاومة 10370 نقطة .

و افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب حتى أول نصف ساعة من التداولات.

كما صعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.83% عند 10080 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة1.28%، ليسجل 2216 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.16% مسجلًا 3175 نقطة حتى الساعة 10:30 .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قد تراجع لمستوى قريب من دعم 9870 نقطة .

وأوضحت أن التمكن من الارتداد لأعلى بنجاح من الدعم المذكور، قد يعزز من فرص الصعود نحو مستوى 10370 نقطة، مشيرةً إلي أن هذه الرؤية تنتفي حالة التراجع أدنى 9585 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان يتجه بجلسة أمس الأحد لاختبار مستوى 10080 .

وأوضحت أنهُ لم يتمكن أمس من الوصول للمستوى المذكور، وأغلق عند 9996 نقطة، مشيرةً إلي أن المؤشر لديه عدة مقاومات حتى 10370 نقطة .



