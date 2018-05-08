بنوك استثمار: 6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لشركة مدينة نصر للإسكان

مصطفى طلعتتوقعت بنوك استثمار محلية أن تتمكن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات البالغة 5.5 : 6 مليار جنيه بنهاية العام الجاري بدعم زيادة مبيعات الربع الأول واطلاق مشروع جديد في منطقة "سراي". وسجلت الشركة ايرادات بقيمة 611 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام ال

مصطفى طلعت

توقعت بنوك استثمار محلية أن تتمكن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات البالغة 5.5 : 6 مليار جنيه بنهاية العام الجاري بدعم زيادة مبيعات الربع الأول واطلاق مشروع جديد في منطقة “سراي”.

وسجلت الشركة ايرادات بقيمة 611 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع 13.5٪ ربع سنويًا و18.8٪ سنويًا، في حين ارتفع إجمالي المبيعات التعاقدية إلى 1.5 مليار جنيه مقابل 1.89 مليار جنيه في الربع المماثل من 2017.

وقال بنك الاستثمار “فاروس” أن طرح الشركة لمرحلة (Lake Park Studios) من مشروع تاج سيتي دعم مبيعات الربع الأول، اذ حققت تعاقدات بيعية بمبلغ 397 مليون جنيه لعدد 290 وحدة، علماً بأن تلك المرحلة تتكون من وحدات أصغر حجماً بسعر 20 الف جنيه للمتر تقريباً.

واشار إلى أن الشركة قادرة على تحقيق مستهدف المبيعات البالغ 5.5-6 مليار جنيه مع نهاية 2018، بدعم نتائج أعمال الربع الأول وخطة الشركة لطرح مشروع جديد في “سراي”، بالإضافة إلى ترقب مصير صفقة الدمج او الاستحواذ المحتملة مع شركة السادس من اكتوبر للتنمية والإستثمار “سوديك”.

وارجع البنك ارتفاع هامش مجمل الربح على أساس ربعي إلى 80.0%، إلى الدعم المقدم من المبيعات للإيرادات، كذلك انخفاض معدل تسليم الوحدات مما أدى إلى الحد من تكلفة السلع المباعة.

وابقى على توصيته بزيادة الوزن النسبي على سهم الشركة، مع تحديد قيمة عادلة عند 15.70 جنيه للسهم مقابل 12.3 جنيه سعر حالي، موضحا ان الزيادة تأتي بدعم قيمة أراضي الشركة المُتبقية في “تاج سيتي” و”سراي”، البالغ مساحتهما 7.7 مليون متر مربع، منذ عام 2012.

وأكد “فاروس” أن الشركة تستغل تلك الأراضي بشكل مثير للاهتمام، ويتضح ذلك من خلال أداء مبيعاتها الملفت للأنظار، فضلاً عن مركزها كمساهم بالأرض في مشروع التنمية المشترك مع شركة بالم هيلز للتعمير في مشروع “كابيتال جاردنز”.

وفي سياق متصل، قال بنك الاستثمار “نعيم” أن الشركة سجلت هامش ربح قدره 80٪ مقابل 57.8٪ في الربع الرابع من 2017 و79.4٪ في الفترة المماثلة من العام الماضي، مع توصية بشراء السهم.

ولفت “نعيم” إلى أن النتائج الأولية للشركة تعكس مؤشرات متباينة، اذ تخطى صافي الربح التقديرات بدعم من تحقيق هوامش ربحية أعلى من المتوقع.

بينما جاء إجمالي الإيرادات أقل من التوقعات.

وذكر البنك أن الشركة سجلت تدفقات نقدية داخلية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 115 مليون جنيه مقابل تدفقات بقيمة 60 مليون جنيه في الربع المماثل من العام الماضي.