بنوك استثمار: 4 محفزات تدعم أداء سهم سوديك

- فاروس يحدد القيمة العادلة عند 45.5 جنيه.. و"نعيم" عند 39.3 مصطفى طلعت أبقت بنوك استثمار على توصيتها بشراء سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، مستندين إلى 4 محفزات رئيسية تتمثل في محفظة تطوير الأراضي بمنطقة شرق…

– فاروس يحدد القيمة العادلة عند 45.5 جنيه.. و”نعيم” عند 39.3

مصطفى طلعت

أبقت بنوك استثمار على توصيتها بشراء سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، مستندين إلى 4 محفزات رئيسية تتمثل في محفظة تطوير الأراضي بمنطقة شرق القاهرة، كذلك هوامش الربحية المرتفعة، بالإضافة إلى المركز المالي القوي، وأداء المبيعات الواعد.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت هامشياً إلى 212.1 مليون جنيه، خلال الربع الأول، مقابل 211.9 مليون الربع المماثل، وتراجعت الإيرادات إلى 512.12 مليون جنيه، مقابل 703.47 مليون في الربع الأول من 2017.

وأوصى بنك الاستثمار “فاروس” بزيادة الوزن النسبي على سهم الشركة مع تحديد قيمة عادلة عند 45.5 جنيه، مقارنة بسعر سوقي قدره 24.7 جنيه، مشيراً إلى أن تراجع الإيرادات الربعية يعود إلى إنخفاض عدد الوحدات المسلمة.

وقال “فاروس”، في ورقة بحثية، أن الربع الأول شهد انخفاضاً في عدد الوحدات المسلمة وإطلاق محدود لمخزون الشركة من المساحات السكانية، مقارنة بالربع المماثل الذي شهد اطلاق مشروع “سوديك إيست” ما يفسر الانخفاض في قيمة المبيعات بالقوائم المالية.

ولفت إلى أن هامش الربح ارتفع إلى 52% بدعم من تسجيل بيع غير متكرر لمساحة أرض في “سوديك ويست”، بينما ارتفع صافي النقدية من 2.1 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى 2.4 مليار جنيه في الربع الأول 2018، وبالمثل صعدت حسابات العملاء إلى 11.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك عدة محفزات تلوح في الأفق إذ تخطط الشركة إلى إطلاق مشروع الساحل الشمالي خلال هذا العام بمبيعات متوقعة تصل إلى 15 مليار جنيه، موضحاً أن مشروع الساحل يمثل 3.2 جنيه من اجمالي القيمة العادلة.

وأضاف: “تهدف الشركة إطلاق مشروع “اليسر” في الربع الرابع 2018، وتم ادراجه ضمن القيمة العادلة بصفته أرض غير مستغلة، ولم ندرجه ضمن توقعات مبيعات 2018 المرتقب بلوغها 7.7 مليار جنيه، والتي تقل عن المستهدف الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه عند 8.7 مليار جنيه”.

وفي سياق متصل، أكد بنك الاستثمار “نعيم” أن نتائج أعمال سوديك عن الربع الأول تعكس تباطؤ المبيعات والتسليمات، بينما شهدت الربحية دفعة من صفقة بيع استثنائية لأراضي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأكد أن حجم المبيعات التعاقدية شهدت تباطؤ جراء محدودية الإطلاقات، إذ ارتفع بنسبة 8.7٪ سنويًا، بينما انخفض بنسبة 54٪ ربع سنويًا، ليتراجع بذلك عن التقديرات.

وواصل البنك توصيته بشراء السهم عند سعر مستهدف 39.3 جنيه مع نظرة مستقبلية إيجابية وتعافي حجم المبيعات التعاقدية والتسليمات، مع انتظار ما ستستفر عنه ناتئج صفقة الدمج أو الاستحواذ مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.