بنوك استثمار : 3 عوامل وراء تراجع ربحية «كريدي أجريكول» بالربع الأول من 2020

تمثلت في تراجع مستويات هامش صافي الفائدة والدخل من غير الفائدة، وارتفاع المصروفات التشغيلية

أظهرت نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول – مصر تراجع صافى أرباحه إلى 440 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضي مقارنة بصافى ربح قدره 693.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وأرجعت بنوك إستثمار تراجع ربحية البنك خلال الربع الأول من 2020 لـ3 عوامل تمثلت في تراجع مستويات هامش صافي الفائدة والدخل من غير الفائدة، وارتفاع المصروفات التشغيلية .

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة المصرية مؤخرًا، تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 1.3 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة مقارنة بعوائد قروض قدرها 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

كما أظهرت النتائج تراجع تكلفة ودائع كريدي أجريكول إلى 613.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بتكلفة بلغت 712 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

فاروس تُبقى على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم رغم تراجعات الأرباح

وقالت بحوث ببنك الاستثمار “فاروس” إن انخفاض أرباح بنك “كريدي أجريكول” خلال الربع الأول من 2020 يرجع في المقام الأول إلى تراجع مستويات هامش صافي الفائدة والدخل من غير الفائدة، وارتفاع المصروفات التشغيلية، وارتفاع معدل الضريبة الفعلي على الرغم من استقرار معدلات الاستثمار في أدوات الخزانة.

وقالت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن صافي أرباح البنك المجمعة انخفضت قبل خصم حقوق الأقلية ومخصصات العاملين 11% على أساس ربعي، و37% على أساس سنوي إلى 440 مليون جنيه، مما يشير أن العائد على متوسط حقوق الملكية نسبته 27%.

ولفتت في تقريرها البحثي إلى أن الهوامش انخفضت من 7.0% في الربع الرابع 2019 إلى 6.8% في الربع الأول 2020، بعدما ارتفعت مستويات الإقراض على حساب زيادة الاستثمار في أدوات الخزانة. وتراجعت نسبة استثمارات الخزانة إلى إجمالي الأصول من 14% بنهاية ديسمبر 2019 إلى 13% بنهاية مارس 2020.

وتابعت : كما هبط الدخل من غير الفائدة بنسبة 29% على أساس ربعي، و13% على أساس سنوي نتيجة ضعف إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى، بينما بلغ نسبة الدخل من غير الفائدة إلى إجمالي الدخل التشغيلي 21% في الربع الأول مقارنة مع 27% في الربع الرابع 2019.

وأوضحت “فاروس” أن مستويات الكفاءة انخفضت بمعدل 3.9 نقطة مئوية، حيث سجل معدل المصروفات الي الإيرادات 35%، نظرًا لتراجع الدخل التشغيلي بنسبة 10% على أساس ربعي، وقابل هذا التراجع زيادة في المصروفات التشغيلية بنسبة 2% على أساس ربعي.

وأضافت أن المخصصات المحجوزة في الربع الاول من 2020 30 مليون جنيه، وهذه القيمة تقل بنسبة 60% عن الرقم المسجل في الربع الماضي، بعد استمرار وتيرة تحسن جودة الأصول.

جدير بالذكر أن معدل القروض المتعثرة بلغ 2.7% في الربع الأول 2020 مقابل 2.9% في الربع الرابع 2019، ويشير ذلك أن تكلفة المخاطر سجلت نسبة مقدارها 0.5% في الربع الأول مقابل 1.2% في الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفع غطاء المخصصات إلى 152% في الربع الأول 2020، مقابل 140% في الربع الرابع 2019.

وأشارت أن معدل الضريبة الفعلي بواقع 200 نقطة أساس مسجلاً 26%، فيما حقق البنك نموًا على مستوى محفظة القروض مع بداية هذا العام، حيث ارتفع معدل الإقراض 4% على أساس ربعي، بعد أن ساهم نشاط إقراض الشركات والأفراد بالتساوي في تحقيق هذا النمو.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت نسب ودائع العملاء 2% على أساس ربعي، مما أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع بواقع نقطة واحدة مئوية إلى 63% بنهاية مارس 2020.

وأبقت على توصيتها “بزيادة الأوزان النسبية” على سهم البنك عند قيمة عادلة مقدارها 57.50 جنيه، مشيرةً أنها تعمل حاليًا على مراجعة التقييم العادل بعد جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

نعيم : الأرباح أقل من توقعاتنا

فيما قالت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ أن نتائج اعمال البنك خلال الربع الأول من 2020 جاءت أقل من تقديراتها .

وأشارت أن صافي الدخل من الفوائد بلغ 753 مليون جنيه، بانخفاض 7٪ سنويًا و2٪ ربع سنويًا، وبلغت إجمالي القروض 25.5 مليار جنيه، بارتفاع 10٪ سنويًا و4٪ ربع سنويًا، فيما بلغت ودائع العملاء 40.3 مليار جنيه، بانخفاض 4٪ سنويًا وبارتفاع 2٪ ربع سنويًا.

وأوضحت أن نسبة القروض للودائع إلى ارتفعت بـ 63٪ خلال الربع الأول من 2020، مقابل 62٪ بنهاية 2019.