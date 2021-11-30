بنوك استثمار: 2021 عاماً استثنائياً للتشخيص المتكاملة بدعم «كوفيد – 19»

«مصائب قوم عند قوم فوائد»، هكذا جاءت النتائج المالية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة المالكة لسلسلة معامل البرج، والمختبر والتى أظهرت قفزة قوية فى الإيرادات، مدعومة بزيادة إيرادات اختبارات فيروس كورونا، والزيارات المنزلية.

وتقول بنوك استثمار محلية إن 2021 يمثل عاما استثنائيا للتشخيص المتكاملة نتيجة ظروف فيروس كورونا الحالية وانعكاسها على إيرادات وأرباح الشركة.

وقفزت إيرادات الشركة المُجمعة بواقع %126 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى 3.766 مليار جنيه، مقارنة مع 1.669 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019 وانعكس ذلك على صافى الأرباح الذى قفز بنسبة %206 لمستوى 1.14 مليار جنيه، مقابل 375 مليون للفترة المماثلة.

وأجرت الشركة خلال هذه الفترة تحاليل لفيروس كورونا بقيمة 1.531 مليار جنيه، مقارنة مع 187 مليونا للفترة المماثلة فى 2020.

وسجلت الزيارات المنزلية نموا %56 فى أول 9 شهور من 2021 لتصل إلى 7.5 مليون حالة، بمساهمة نسبتها %20 فى إيرادات المجموعة، وسجلت الاختبارات التشخيصية زيادة %33 لتصل إلى 25 مليونا مع عودتها للمعدلات الطبيعية قبل فيروس كورونا.

وسجلت عمليات الشركة فى مصر والأردن ونيجيريا نموا بواقع %122 و%172 و%62 على الترتيب، وفقا للقوائم المالية للشركة.

على صعيد نتائج الربع الثالث، سجلت التشخيص المتكاملة صافى ربح 454 مليون جنيه، مقارنة مع 194 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى، وإيرادات 1.4 مليار، مقابل 720 مليونا الفترة المناظرة.

ورغم هذه النتائج ترى بنوك الاستثمار إن الشركة ستعاود نموها الطبيعى العام المقبل، مما سيعيد الإيرادات، والأرباح إلى معدلاتها الطبيعية.

ويرى بنك استثمار فاروس إن الشركة فى طريقها لتحقيق نتائج قوية العام الحالى مع خطط الإدارة لتحقيق إيرادات 4.9 مليار جنيه، وهوامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبتها %50.

ويقول بنك الاستثمار إن المجموعة تسعى إلى تعزيز تواجدها محليا بقوة عبر خطط التوسع بإضافة نحو 30 فرعا للمعامل سنويا خلال الأعوام المقبلة، والتوسع أيضا فى معامل الأشعة من خلال فروع البرج سكان.

وتوقع بنك الاستثمار تحقيق التشخيص المتكاملة إيرادات 4.9 مليار جنيه العام الجارى، وصافى أرباح 1.39 مليار.

وقالت بحوث فاروس إن التشخيص المتكاملة حققت نتائج قوية فى أول 9 شهور من العام الحالى، بدعم ارتفاع حالات اختبار كورونا، والاختبارات المعتادة للشركة، حيث ساهمت اختبارات كورونا بحوالى %51 من إيرادات الشركة فى الفترة المذكورة، مقارنة بـ%14 فقط فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وباستبعاد اختبارات كورونا فقد حققت إيرادات الاختبارات المعتادة للشركة نموا بنحو %30 على أساس سنوى بالفترة المذكورة، كما توسعت الشركة فى شبكة فروعها بالأردن، ومصر، والسودان، ونيجيريا) لتصل إلى 507 بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة مع 495 فرعا بنهاية الربع الثانى من العام نفسه.

وتعد مصر السوق الأكبر للتشخيص المتكاملة إذ سجلت إيراداتها 3.1 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، بنحو %82.9 من إجمالى الإيرادات، بواقع 455 فرعا بنهاية الربع الثالث، فيما ساهمت عمليات الشركة فى الأردن بـ %15.7 من إيرادات الشركة المجمعة، بإيرادات قيمتها 592 مليون جنيه، بنمو سنوى %172 بعدما بلغ عدد فروعها 21 بنهاية الربع الثالث.

وسجلت إيرادات الشركة من عملياتها فى سوق السودان ما قيمته 12 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، وتواجه الشركة ضغوطا فى عملياتها هناك نتيجة تراجع الجنيه السودانى، وتراجع عدد فروع الشركة هناك إلى 19 بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 21 فى الفترة المناظرة من العام الماضى. كورونا

وفى السوق النيجيرية سجلت إيردات الشركة 40 مليون جنيه، خلال أول 9 شهور من العام الحالى، بنمو %62.

وتوقعت بحوث بنك استثمار فاروس تراجع إيرادات التشخيص المتكاملة العام المقبل بواقع %28.9 على أساس سنوى، لتسجل 3.49 مليار جنيه، نتيجة قوة سنة الأساس والتى جعلت العام الحالى استثنائيا للشركة، وتوقعات تراجع اختبارات فيروس كورونا نتيجة انطلاق برنامج التطعيم مما يجعل مساهمة إيرادات (اختبارات كورونا) %26.7 من إيرادات الشركة، يتراجع من مساهمة متوقعة %53.5 بنهاية العام الجارى.

وتوقعت بحوث فاروس عودة الهوامش إلى طبيعتها تدريجيا مع تراجع هامش مجمل الربح بنسبة %3 من %57 العام الحالى إلى %54 العام المقبل، مما يتوقع معه تسجيل هامش صافى الربح %26.7 العام المقبل، بتراجع من تقديراته العام الجارى البالغة %28.4 نتيجة انخفاض صافى الربح %33.1 إلى 932 مليون جنيه على أساس سنوى.

وأوصى بنك الاستثمار بزيادة الوزن النسبى لسهم التشخيص المتكاملة، مقدرا القيمة العادلة له بـ 22 جنيها.

وقدرت بحوث بنك استثمار بلتون القيمة العادلة لسهم التشخيص المتكاملة عند 24.60 جنيه، مع توصية بالشراء.

وأشارت بحوث بنك استثمار بلتون إلى أن صافى ربح شركة التشخيص المتكاملة القابضة (بعد استبعاد مكاسب- خسائر فروق تحويل العملة وبنود غير أساسية أخرى) البالغ 454 مليون جنيه، تجاوزت توقعاته البالغة 330 مليونا.

وأرجع هذا النمو القوى إلى ارتفاع الإيرادات بنحو %105 على أساس سنوى وارتفاع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بنحو 7.6 نقطة مئوية على أساس سنوى إلى %50 واستقرار صافى الربح المعلن بعد خصم حقوق الأقلية عند 454 مليون جنيه بنمو %134 على أساس سنوى.

وأشار «بلتون» إلى أن إيرادات الربع الثالث قفزت بنسبة %105 على أساس سنوى إلى 1,47 مليار جنيه، متجاوزة توقعاته بنحو%31.

وقال إن هذا النمو القوى جاء بدعم مساهمة الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا بنسبة %54 فى إيرادات الربع الثالث بقيمة 796 مليون جنيه مقارنة مع %21 فى إيرادات الربع الثالث من الفترة المماثلة، إضافة إلى نمو معدل الاختبارات العادية بنسبة %19 على أساس سنوى.

وأشارت بحوث بلتون إلى أن أحد الأسباب الداعمة للإيرادات بالربع الثالث أيضا تنفيذ التشخيص المتكاملة 8,6 مليون اختبار بنمو %15 على أساس سنوى، لـ 2,8 مليون مريض بنمو %48 على أساس سنوى، مع ارتفاع متوسط الإيرادات للاختبار بنسبة %78 على أساس سنوى إلى 170 جنيها نتيجة ارتفاع أسعار الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.

وتمتلك لينك ماركت «سيرفيسز جيرسيب ليميتد» بصفتها المالك المسجل للمساهمين المتداولة ببورصة لندن %92.46 من أسهم الشركة وفقا لآخر إفصاح لهيكل الملكية فى 30 سبتمبر 2021.

وطرحت التشخيص المتكاملة أسهمها فى قيد مزدوج بالبورصة المصرية مايو الماضى، والذى شهد رد فعل إيجابى من السوق ظهر فى ارتفاع سهم الشركة %367 فى أول جلسة تداول له.

وأعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة مؤخرا عن خطة توسعات تتضمن إنشاء فرعين جديدين لمركز البرج للأشعة فى مصر.

وقالت د. هند الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة، فى بيان سابق إن مركز البرج بفروعه أسهم فى تنمية إيرادات المجموعة، خلال النصف الأول، بشكل ملحوظ بفضل وصول عدد الفحوصات إلى 34 ألف اختبار وخدمة 28 ألف عميل، وهو نمو سنوى يتجاوز الضِّعف، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى.

وأشارت فى إفصاح مرسل للبورصة إلى أن شركتها تعتزم افتتاح فرعين جديدين للمركز، خلال النصف الأول من العام المقبل، ضمن خطة توسعات معتمَدة.

وافتتحت الشركة فرعًا جديدًا لمركز البرج سكان للأشعة بمدينة مصر الجديدة شرق القاهرة، وهو الفرع الثالث بعد فرعى المهندسين وشبرا المفتتحَين فى وقت سابق.

وقالت الشركة إن هذا الفرع سيوفر باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية للمواطنين بحى مصر الجديدة ومحيطها بما يعزز من علامة البرج سكان فى السوق المصرية.