بنوك استثمار: نظرة إيجابية لأوراسكوم للاستثمار بفضل بيع أصول فى البرازيل وباكستان

أكدت بنوك استثمار محلية أنه رغم النتائج السلبية التى حققتها شركة أوراسكوم للاستثمار فى النصف الأول من العام الحالي، إلا أن نظرتها للشركة إيجابية بفضل العوائد المتوقع تحقيقها من صفقتى شركاتها التابعة فى البرازيل وباكستان.

وأشارت بنوك الاستثمار إلى أن حصيلة هاتين الصفقتين ستمكن «أوراسكوم» من اختراق فرص استثمارية جديدة، فضلا عن انعكاس ذلك على قيمة السهم، والتى توقع البعض زيادتها بنحو 15%.

وسجلت أوراسكوم للاستثمار خسارة فى النصف الأول من العام الحالى بصافى 66.55 مليون جنيه، مقارنة بربح صاف بلغ 1.7 مليون جنيه بالفترة المناظرة من العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية بالنصف الأول من 2021 إلى 427 مليون جنيه، مقارنة 356.7 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت مخصصات الشركة إلى 17.2 مليون جنيه، نظير 11.1 مليون جنيه فى الفترة المماثلة، وزادت تكاليف الإهلاك إلى 66 مليون جنيه، مقابل 43.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة.

وتراجعت إيرادات الشركة التمويلية إلى 3.5 مليون جنيه بالنصف الأول من 2021، مقارنة مع 69 مليون جنيه فى الفترة المناظرة، وارتفعت أيضا المصروفات التمويلية إلى 38.6 مليون جنيه، مقابل 32 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

ومع إعلان قوائمها المالية عن النصف الأول، كشفت أوراسكوم آخر تطورات صفقات تعتزم تنفيذها، مشيرة إلى أن قيمة صفقة بيع ونقل كامل أسهم المملوكة لها فى شركة ترانس ورلد أسوشيتس «برايفت» المحدودة، مشغل الاتصالات المحلى فى باكستان التى تبلغ حصتها فيها %51 لشركة أوراستار ليمتد، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 96 مليون دولار، وأنه جارى استيفاء بعض الشروط اللازمة لإتمام عملية البيع.

واستعرضت أيضا عملية بيع الأدوار المملوكة لها فى تابعتها بالبرازيل، التى تم توقيع عقد البيع الخاصة بها فى 18 أغسطس 2021، بإجمالى 426 مليون ريال برازيلي، وأنه جارى استيفاء بعض الشروط اللازمة لاستكمال الصفقة. نجيب-ساويرس

نعيم: عوائد الصفقتين تمهد للدخول فى استثمارات جديدة

وقال بنك استثمار النعيم إنه رغم الضغط على صافى الأرباح، إلا أن نظرته إيجابية للشركة بدعم بيع حصتها فى ترانس ورلد أسوشيتس، والعقارات البرازيلية.

وقال بنك الاستثمار فى تقرير صادر عنه إن تحسن الأداء التشغيلى لأوراسكوم للاستثمار وشوهد عبر تحقيق الشركات التابعة أرباحا أعلى، خاصة الشركات العالمية.

ولكن بنك الاستثمار أشار فى الوقت نفسه إلى أن المخصصات، ومصروفات التمويل للربع الثانى تسببت فى القضاء على إجمالى الربح.

وتابع أنه رغم ذلك لا تزال النظرة المستقبلية للشركة إيجابية بالنظر إلى صفقاتها المعلنة واستثماراتها المتوقعة، لافتا إلى أنه فى ضوء قرار الشركة الأخير ببيع حصتها المسيطرة -51%- فى ترانس ورلد اسوشيتس بقيمة 96 مليون دولار، يتوقع زيادة حقوق ملكية أوراسكوم بواقع 611 مليون جنيه، أو 0.116 جنيه للسهم، ما يقارب %53 من القيمة السوقية الحالية للشركة.

وذكر أن صفقة بيع استثمارات أوراسكوم للاستثمار فى البرازيل من المتوقع أن تبلغ عوائدها 1.27 مليار جنيه مصري، ما يعنى 0.24 جنيه للسهم.

وأوضح أن عوائد بيع استثمارات ورلد ترانس والبرازيل الإجمالية لأوراسكوم للاستثمار ستصل إلى 1.8 مليار جنيه، ما يعادل 0.36 جنيه للسهم، ومن المتوقع أن يتم تسوية الصفقة خلال شهر، ما يمهد لدخول أوراسكوم للاستثمار فى استثمارات جديدة لم يتم الكشف عنها بعد فى الوقت الحالي.

ويرى بنك الاستثمار أن وضع «كورويولينك» لا يزال غامضا مع عدم توقع حل على المدى القصير لإعادة الأرباح من كوريا الشمالية.

مصير أرباح كوريولينك لا يزال غامضا

وتمثل استثمارات أوراسكوم للاستثمار فى كوريولينك –مشغل اتصالات محلى فى كوريا الشمالية- %75 وتم تعديل المعالجة المحاسبية الخاصة بها وإثباتها كاستثمارات فى شركة شقيقة، بدلا من استثمارات فى شركة تابعة فى 2015،كتصديق من الشركة بوجود نفوذ مؤثر وذلك فى ضوء وجود قيود وصعوبات مالية وتشغيلية نتيجة الحظر الدولى المفروض هناك وأثره على تقييد المعاملات المالية، والاستيراد، والتصدير والخدمات.

وقال بنك استثمار فاروس إنه بموجب اتفاقيات البيع والشراء المعتمدة من مجلس الإدارة، وباستخدام تقييم الاتفاقيات للأصول الحالية لأوراسكوم للاستثمار سيضاف 0.47 جنيه للسهم، ما يوفر زيادة بواقع %74.

ويرى فاروس أن هناك مجالا لاستراتيجية استثمارية جديدة تنتهجها أوراسكوم للاستفادة من عوائد البيع فى الاتفاقيات الاستثمارية، لافتا إلى أن الإدارة لا تزال تدرس وتستعرض العديد من الفرص التى يجب الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من بيع أصول فى البرازيل وباكستان.

وأوضح أن مشروع الصوت والضوء أصبح جزءًا لا يتجزأ من استثمارات الشركة المباشرة، ومع ذلك لم يتم تحديد قيمة حقوق الملكية بعد، وبالتالى لم يتم إضافة أى مبالغ على سعر السهم لهذا الاستثمار.

ويرى «فاروس» أنه مازال هناك فرص تداول على السهم، حيث أن الإعلان عن نية بيع الأصول ستكون حافزا لتحرك السهم نحو الصعود، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن سعر السهم سيحدده عدة عوامل هي؛ هل ستتحقق هذه المعاملات؟ وفى حالة حدوثها هل ستكون بهذه القيم؟ وكيفية إعادة استثمار العائدات، وما هى استراتيجية الاستثمار المستقبلية، وهل سيكون هناك قرار واضح بشأن إعادة أرباح كوريولينك أو توزيع أرباح مستدامة باليورو.

برايم: فرص محتملة لارتفاع السهم %15

وقال بنك استثمار برايم إن نتائج أوراسكوم للاستثمار عن فترة النصف الأول من 2021 لم تكن إيجابية، إلا أن قرارات مجلس الإدارة الصادرة مع إعلان النتائج المالية جاءت مصحوبة بمزيد من الأخبار الواعدة، المتوقع أن تحرر بعض القيمة الخفية للاسم.

وتطرق بنك الاستثمار إلى مناقشة مجلس الإدارة بيع استثمارين من استثمارات الشركة هما بيع الطوابق السبعة المملوكة لتابعتها «فيكتوار» بالبرازيل، –المملوكة بالكامل لأوراسكوم-، وأيضا بيع ونقل حصة أوراسكوم للاستثمار بنسبة %51 فى ترانس ورلد أسوشيتس، فى باكستان إلى اوراستار ليمتد.

ويرى بنك الاستثمار إن عملية التخارج يمكن ان ترفع قيمة محفظة استثمارات اوراسكوم للاستثمار إلى 1.1 ضعف القيمة السوقية الحالية.

وقال «برايم» إن إتمام صفقة بيع الشركة التابعة فى البرازيل خلال فترة تتراوح بين 1 و 1.5 شهر يعنى تحقيق أرباح رأسمالية %73 بدعم أرباح فرق سعر العملة منذ الاستحواذ على هذا الأصل قبل فترة التعويم.

وأشار أيضا إلى المزيد من الأموال القادمة من باكستان فى عملية التخارج، حيث تبلغ قيمة منشأة باكستان فى الصفقة 96 مليون دولار أمريكي، ما يعنى أن قيمة حقوق الملكية تسجل 35 مليون دولار جنيه، ما يعادل 0.11 جنيه لسهم أوراسكوم قبل الضريبة، و 0.09 جنيه بعد ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وخلٌص تقرير برايم إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الارتفاع المحتمل لسعر سهم أوراسكوم نسبته 15%وذلك بناء على 993 مليون جنيه إضافية (0.19 جنيه للسهم)، بخلاف الاستثمارين وفقا للقوائم المالية المستقلة لأوراسكوم للاستثمار.

يشار إلى أن أوراسكوم للاستثمار تم تقسيمها العام الحالى إلى أوراسكوم للاستثمار (شركة قاسمة)، وأوراسكوم المالية القابضة (شركة منقسمة)، تم تأسيسها فى ديسمبر 2020، بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لأوراسكوم للاستثمار فى أكتوبر 2020.

وبناء على عملية التقسيم احتفظت أوراسكوم للاستثمار بكامل الأصول والالتزامات فيما عدا الاستثمار فى شركة بلتون المالية القابضة (شركة تابعة)، والاستثمار فى شركة كونتكت المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال المالية القابضة سابقا) (شركة شقيقة)، حيث تم نقلهم إلى أوراسكوم المالية القابضة.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة خلال 2020، تراجع خسائرها بنسبة 75.7 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة فى بيان لبورصة مصرأنها حققت خسائر بقيمة 103.22 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 425.22 مليون جنيه فى 2019، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال العام الماضي، تراجعت إيرادات التشغيل إلى 730.38 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 811.4 مليون جنيه فى 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة فى 2020 نحو 115.77 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 253.33 مليون جنيه فى العام السابق له.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافى خسائر بلغ 17.89 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 92.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات التشغيل لأوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر لتسجل 729.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 788.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، فقد تحولت الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى لتسجل صافى أرباح بلغ 47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 295.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.