بنوك استثمار: نتائج «طلعت مصطفى» تتجاوز توقعاتنا للعام الحالى

رسمت بنوك استثمار محلية سيناريو إيجابيا لنتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى العام الحالى متوقعين أن تتجاوز المؤشرات المالية للشركة توقعاتهم بدعم من الأداء المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وحققت المجموعة نموا نسبته %23 فى إيراداتها خلال الفترة المذكورة بدعم من زيادة الإيرادات العقارية %17، وإيرادات الفنادق بنسبة %80، والتى جاءت هى أيضا أعلى من توقعات بنوك الاستثمار.

وبدعم هذه النتائج القوية جاءت التوصيات على سهم الشركة بين زيادة الوزن النسبى فى محفظة الاستثمارات، والشراء.

وقالت المجموعة فى بيان نتائج أعمالها المنشور على شاشة البورصة المصرية إنها نجحت فى تحقيق هذا الأداء رغم الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار جائحة كورونا، ومالهما من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مستمرة على كافة القطاعات وبشكل خاص القطاعين السياحى والعقاري.

«مباشر»: الفنادق والعقارات يساهمان بـ%87 من الإيرادات فى 9 أشهر

وأرجعت بحوث مباشر ارتفاع صافى الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بشكل أساسى إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة قدرها %16.3 ليسجل 3.342 مليار جنيه خلال هذه الفترة مقابل 3.733 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021، مما يعكس هامش مجمل ربح بنسبة %31.2 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، منخفضا من %33 بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت إن ارتفاع مجمل الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بواقع %23، لتصل إلى 13.915 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 11.313 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويعود الأدا الإيجابى للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى ارتفاع إجمالى إيرادات الفورسيزونز بنسبة %80، وفنادق شرم الشيخ، وفنادق سان سيفانو، وفنادق كيمبينسكي، إضافة إلى ارتفاع %17 فى إجمالى إيرادات العقارات، حيث ساهم كلاهما بـ %87.4 من إجمالى إيرادات الشركة.

وتطرقت مباشر إلى النتائج الربع سنوية للشركة بالربع الثالث، حيث سجلت الشركة ارتفاع قدره %7 فى صافى الربح العائد للمساهمين، ليصل إلى 887.4 مليون جنيه مقارنة بـ 829.4 مليون جنيه مصرى خلال الفترة نفسها من عام 2021، مما يعكس هامش صافى ربح قدره %6.3 خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بنسبة قدرها %7.5 خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وأرجعت مباشر ارتفاع صافى ربح الشركة بفترة الربع الثالث بشكل أساسى إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة قدرها %6.7 مسجلا 2.010 مليار جنيه مصري، مقابل 1.884 مليار جنيه مصرى الفترة نفسها من عام 2021، مما يعكس هامش مجمل ربح بنسبة 14.4 %خلال الربع الثالث من عام 2022، منخفضا من 16.7 %خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ويعود الارتفاع فى مجمل الربح إلى زيادة الإيرادات بـ %17.2 حيث مسجلة 6.822 مليار جنيه مصرى بالربع الثالث من عام 2022 مقارنة بقيمة قدرها 5.821 مليار جنيه الفترة نفسها من عام 2021.

قالت مباشر إن طلعت مصطفى حققت نموا %10.1 فى المبيعات غير المسلمة لتصل إلى 70 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 63.6 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما شهدت مبيعات العقارات تراجعا %23.6 لتسجل 21 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 27.5 مليار جنيه الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى التى كانت مدعومة بتسجيل مستويات مرتفعة من مشروع نور بقيمة 17.8 مليار جنيه، ما يشير إلى صورة واضحة حول التدفقات النقدية المستقبلية والإيرادات المستقبلية.

«الأهلى – فاروس»: نرجح تجاوز تقديراتنا لمبيعات 2022

ووصفت وحدة بحوث الأهلي- فاروس نمو المبيعات المحقق بالربع الثالث بـالـ”مثير للإعجاب”، حيث بلغت المبيعات 9.7 مليار جنيه، بزيادة %49.2 سنويًا.

وزادت الإيرادات فى الربع الثالث من السنة بنسبة %17.2 سنويًا و%67.7 على أساس ربعي، لتصل إلى 6.8 مليار جنيه، لترتفع بذلك إيرادات الأشهر التسعة الأولى بنسبة %23، إلى 13.9 مليار جنيه.

ودعم هذا النمو زيادة %17.6 سنويًا فى الإيرادات العقارية لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، وزيادة قدرها %81.8 سنويًا فى إيرادات الفنادق لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، وزيادة %28.6 سنويًا فى إيرادات الخدمات لتصل إلى 1.8 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى الربح فى الربع الثالث بنسبة %61.5 على أساس سنوي، إلى مليارى جنيه، مما أدى إلى هامش إجمالى الربح %29.5، بانخفاض على أساس سنوى وربعي، وسجل إجمالى الربح أول 9 أشهر من العام الحالي 4.3 مليار جنيه مصري، بزيادة %16.3 على أساس سنوي.

ارتفع صافى الربح فى الربع الثالث بنسبة %7 على أساس سنوي، إلى 887.4 مليون جنيه مصري، مما أدى إلى هامش صافى ربح %13، بتراجع على أساس سنوى وربعي، وسجل صافى الربح خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مليارى جنيه، بزيادة %17.7.

وأبقت على توصيتها بزيادة الوزن النسبى للسهم فى محفظة الاستثمارات. وقالت إنه مع تحقيق المجموعة مبيعات 21 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من العام الحالي، فإنها فى طريقها لتجاوز توقعاتنا لمبيعات العام والبالغة 24.4 مليار جنيه مصرى المتوقعة فى تقييمنا البالغ 16.66 جنيه للسهم.

ولفتت إلى أن إيرادات الفنادق البالغة 1.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر، جاءت بالفعل أعلى من توقعاتها للعام الحالى البالغة 1.2 مليار جنيه مصري، مع ترجيحات بارتفاعها فى الربع الأخير بدعم قمة المناخ التى تم عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر الجاري. وأبقت على توصياتها بزيادة الوزن نظرًا لأداء المبيعات القوى والدخل المتكرر القوي.

«نعيم»: حزمة من المحفزات تدعم موقف الشركة

وقال يوسف البنا محلل مالى فى بحوث بنك استثمار النعيم إن صافى أرباح المجموعة بعد خصم الضرائب والحقوق الأقلية بالربع الثالث من العام الحالى البالغة 887 مليون جنيه مصري، بنمو %7.1 سنويا، تجاوز توقعاتهم البالغة 634 مليون جنيه، بدعم الأداء القوى لقطاع العقارات.

وفى الوقت نفسه لفت البنا إلى استقرار هامش الربح الإجمالى عند %29.5، متراجعا 2.9 نقطة أساس سنويا، (أقل من تقديرنا البالغ %33).

وسجلت الإيرادات بالربع الثالث 6.8 مليار جنيه، بنمو %17.2 سنويا، بقيادة معدلات التسليم القوية فى المشروعات لتتجاوز توقعاتنا البالغة 4.4 مليار جنيه.

وقال إن إجمالى المبيعات بلغ 9.7 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام، بنمو %49.2 على أساس سنوي، ليتجاوز شذّ تقديراتنا البالغة 8.7 مليار جنيه؛ مستفيدة إلى حد كبير من المبيعات البالغة 11.5 مليار جنيه فى رواسى وفرست ديزاين فى النصف الأول من العام (والتى أعلنت الشركة أنها لم يتم الاعتراف بها بعد فى المبيعات)، واستكملت بالمبيعات السكنية فى مدينة نور، سيليا، ومدينتي.

وتابع، نظرًا للمبيعات القوية، وصلت المبيعات غير المسلمة إلى 70 مليار جنيه مصري، بزيادة %4.5 على أساس ربعي، و%10.6 على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بالمبلغ كإيرادات على مدى السنوات الخمس القادمة.

وقال إن مؤشرات الأداء الرئيسية للفنادق انخفضت على أساس ربعي، على الرغم من موسم الصيف: وسط انخفاض معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة.

بلغ متوسط سعر الغرفة للمجموعة 5.869 جنيهًا فى الليلة، متراجعا بنسبة %12 مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بشكل رئيسى بانخفاض معدل العائدات فى فور سيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ.

انخفض معدل الإشغال بشكل طفيف، حيث بلغ فى المتوسط %55 فى الربع الثالثمن العام، مقارنة بـ %56 فى الربع الثانى من العام نتيجة انخفاض التدفقات فورسيزونز شرم الشيخ، وكمبينيسكي.

كما انخفض الهامش الإجمالى للفنادق مع انخفاض إجمالى الربح التشغيلى فى جميع الوحدات، باستثناء فور سيزونز سان ستيفانو. نتوقع أن ترتفع أسعار الفنادق فى الربع الرابع، مستفيدة من موسم العطلات.

ويرى البنا إنه من المتوقع أن تستفيد الشركة من الانخفاض الأخير فى قيمة العملة المحلية نظرا لأن إيرادات قطاع الفنادق مقومة بالعملة الأجنبية، متوقعا تحقيقها صافى ربح 2.6 مليار جنيه العام الحالي.

وأبقى البنا على التوصية بالشراء على السهم بسعر مستهدف 10.56 جنيه، لافتا إلى أن الاسم التجارى القوى للشركة، ومحفظة أراضى ضخمة، تؤمن رؤية المبيعات لمدة 16-20 عامًا

وطرح البنا حزمة من المحفزات للشركة والتى تضمنت إلى أن إطلاق مدينة نور الذى يمثل حافزا لمزيد من المبيعات والإيرادات والربحية الجديدة فى المستقبل الشركة، وامتلاك الشركة أعلى متأخرات مبيعات تعاقدية بين نظرائها فى القطاع، مما يوفر رؤية قوية لنمو الإيرادات والتدفقات النقدية، ومحفظة الأراضى المملوكة بالكامل للشركة فى مدينتي، والرحاب (المسددة قيمتها بالكامل ولا تحمل أى التزام مالى آخر )؛ ما يؤمن للشركة المزيد من السيولة، والمنافسة المكثفة فى شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع جميع المشاريع السكنية للشركة.

وفى المقابل يرى أن التحديات تشمل تتكلفة البناء الضخمة المطلوبة لتطوير مشروع مدينة نور الذى تم إطلاقه مؤخرًا والتى تقدر بأكثر من 21 مليون متر مربع بتكلفة 500 مليار جنيه مصرى مما سيشكل ضغطًا على الميزانية العمومية المثقلة بالديون بالفعل.